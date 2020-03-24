Собянин одобрил матпомощь пожилым москвичам на самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении материальной помощи жителям города старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниям в связи с карантином по коронавирусу. На эти цели из резервного фонда будет выделено 7,6 миллиарда рублей.

Размер единовременной денежной помощи составит 4 тысячи рублей. Две тысячи выплатят сразу после начала режима самоизоляции автоматически, а вторую половину – по завершении карантина, после 12 апреля. Причём полностью сумму выплатят только тем, кто не нарушит режим изоляции.

Материальную помощь должны получить 1,9 миллиона горожан, сообщает Москва 24. Средства переведут на счет, на который ежемесячно поступают пенсия и иные социальные выплаты. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, деньги доставят на дом.

Москвичам с хроническими заболеваниями, независимо от возраста, которые находятся в самоизоляции, для оформления выплаты надо обратиться по телефону +7(495) 870-45-09. Ранее Сергей Собянин попросил москвичей старше 65 лет не выходить из дома. с 26 марта по 14 апреля.

