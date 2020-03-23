Собянин поручил обеспечить доставку пенсионерам продуктов и лекарств
Социальные работники помогут пожилым москвичам с доставкой продуктов питания и лекарств, а также другими бытовыми вопросами, которые возникают в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин проинформировал через блог на своем личном сайте.
Для приёма запросов о соответствующей помощи в городе открыт горячая телефонная линия 8-495-870-45-09. На неё могут обращаться пенсионеры, а также жители с хроническими заболеваниями. Социальным работникам будут помогать волонтёры.
При этом градоначальник призвал молодёжь воздержаться от личного общения с людьми, которые попадают в зону риска по заболеванию. Собянин напомнил, что инфицирвание может протекать бессимптомно, при этом заразившийся представляет опасность для других граждан, в первую очередь, пожилых.
«Контакты с родными близкими и знакомыми лучше поддерживать по телефону или через интернет», - заключил мэр. Сергей Собянин также выступил со специальным видеообращением к пожилым москвичам.
Как сообщает Москва 24, он, в частности, пообещал выплатить разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции. Две тысячи выдадут авансом, вторую половину суммы – по окончании домашнего карантина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Прокатчики рассказали об убытках из-за закрытия кинотеатров
- В Кабардино-Балкарии предотвращён теракт
- Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение
- Аналитик объяснил рост утечек данных из-за «удаленки»
- Правительство Мишустина закупит аппараты ИВЛ на 7,5 миллиарда рублей