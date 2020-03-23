Собянин поручил обеспечить доставку пенсионерам продуктов и лекарств

Социальные работники помогут пожилым москвичам с доставкой продуктов питания и лекарств, а также другими бытовыми вопросами, которые возникают в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин проинформировал через блог на своем личном сайте.

Для приёма запросов о соответствующей помощи в городе открыт горячая телефонная линия 8-495-870-45-09. На неё могут обращаться пенсионеры, а также жители с хроническими заболеваниями. Социальным работникам будут помогать волонтёры.

При этом градоначальник призвал молодёжь воздержаться от личного общения с людьми, которые попадают в зону риска по заболеванию. Собянин напомнил, что инфицирвание может протекать бессимптомно, при этом заразившийся представляет опасность для других граждан, в первую очередь, пожилых.

«Контакты с родными близкими и знакомыми лучше поддерживать по телефону или через интернет», - заключил мэр. Сергей Собянин также выступил со специальным видеообращением к пожилым москвичам.

Как сообщает Москва 24, он, в частности, пообещал выплатить разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции. Две тысячи выдадут авансом, вторую половину суммы – по окончании домашнего карантина.