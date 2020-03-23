Врач предостерг пожилых от бегства на дачу из-за коронавируса

«Дачные участки наших пожилых людей, как правило, не все оборудованы теплыми домами. А пока что температура носит отрицательный характер и такой переезд нежелателен. Есть и проблема снабжения - им все-равно придется закупать продукты, выносить мусор. Да и что пожилому человеку, выбравшись к себе на дачу, там делать сейчас? Сельхозработ пока не предвидится, а социальная депривация это тоже опасно. Поэтому лучше находиться в домашних условиях и пореже выходить на улицу, ведь иммунитет, действительно, ослаблен у пожилого населения. А уже очевидно, что этот коронавирус обладает каким-то определенным тропизмом к пожилым», - сказал Конев.

По его мнению, никаких дополнительных мер предпринимать лицам из группы с повышенными рисками заразиться коронавирусом не следует.

«Рекомендации такие же, как всем и еще желательно поменьше социальных контактов. Также, конечно, правила гигиены после выхода на улицу – мытье рук, лица. Это все сказки - про укрепление иммунитета и иммунной системы. Эти все сверхъестественные иммунологические препараты, которые рекламируются у нас, в большинстве стран мира не принимаются. Иммунитет либо есть, либо его нет. Здоровый образ жизни, здоровое питание и полноценный сон – это быстрее всего восстанавливает иммунную систему», - пояснил собеседник НСН.

Сергей Собянин кроме всего прочего отметил, что для покрытия допрасходов в связи с самоизоляцией москвичам упомянутых категорий выплатят по 2 тыс рублей авансом и еще 2 тыс рублей после окончания домашнего карантина в случае его соблюдения. Также на этот срок – с 26 марта по 14 апреля – не будут взиматься пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ. А для доставки продуктов и лекарств мэр предложил обращаться к соцработникам и волонтерам.

Ранее в эфире НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов заявил, что чем позже в России наступит пик COVID-2019, тем более подготовлена к нему будет система здравоохранения.



