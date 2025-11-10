«В свое время страховщиками очень неразумно был пролоббирован коэффициент для такси, сильно отличающийся от коэффициента для обычного транспортного средства. Они обосновывали это тем, что такси много находятся на дороге, поэтому риск попасть в ДТП больше. Они даже приводили статистику, однако там не было указано, по какой причине авто попадали в аварию. Если один и тот же автомобиль мы застрахуем для своих нужд или нужд курьерской организации, то у водителя с нормальным коэффициентом безаварийной езды страховка будет стоить 10 тысяч рублей. Для такси страховка обойдется в 40, а иногда в 70 тысяч рублей в зависимости от региона. Так что это послужило одной из причин, почему народ не стал легализоваться», - рассказал он.

Собеседник НСН отметил, что с ростом числа мигрантов и любителей в такси ситуация со страховками еще больше усугубилась.

«Профессиональные водители стали замещаться случайными людьми и мигрантами, тогда действительно аварийность с участием таксистов выросла. Они еще больше стали избегать страхования. А поскольку у нас в законе не сказано, что для получения разрешения на деятельность такси нужно иметь страховой полис, их выдают, не проверяя страховку. А страховщики априори считают, что если разрешение на деятельность такси было получено, то автомобиль используется исключительно как такси. Пока не прекратится жадность страховых компаний, у нас так и будут машины ездить без страховок», - уточнил Грэк.