Дороже в 5-7 раз: Как заставить таксистов оформлять страховку
Было бы разумно оформлять полис ОСАГО на водителя, а не на автомобиль, тогда таксисты смогли бы избежать непомерных переплат за страховку, заявил НСН Евгений Грэк.
Большинство таксистов сегодня ездит без полисов ОСАГО, так как для них он стоит в пять-семь раз дороже, чем для тех, кто использует автомобиль в личных целях. Об этом НСН рассказал автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк.
Только у половины автомобилей такси есть полисы ОСАГО, предназначенные для работы, пишут «Известия». К октябрю 2025 года российский таксопарк, по данным Национального агентства промышленной информации, (НАПИ) имел лишь 800 тысяч автомобилей с действующими разрешениями. Однако в АИС страхования есть данные лишь о чуть более 400 тысяч такси с соответствующими полисами. Получается, что остальные автомобили такси ездят либо вообще не застрахованными, либо указывают как цель использования личную, чтобы не платить больше. Грэк объяснил, почему так произошло.
«В свое время страховщиками очень неразумно был пролоббирован коэффициент для такси, сильно отличающийся от коэффициента для обычного транспортного средства. Они обосновывали это тем, что такси много находятся на дороге, поэтому риск попасть в ДТП больше. Они даже приводили статистику, однако там не было указано, по какой причине авто попадали в аварию. Если один и тот же автомобиль мы застрахуем для своих нужд или нужд курьерской организации, то у водителя с нормальным коэффициентом безаварийной езды страховка будет стоить 10 тысяч рублей. Для такси страховка обойдется в 40, а иногда в 70 тысяч рублей в зависимости от региона. Так что это послужило одной из причин, почему народ не стал легализоваться», - рассказал он.
Собеседник НСН отметил, что с ростом числа мигрантов и любителей в такси ситуация со страховками еще больше усугубилась.
«Профессиональные водители стали замещаться случайными людьми и мигрантами, тогда действительно аварийность с участием таксистов выросла. Они еще больше стали избегать страхования. А поскольку у нас в законе не сказано, что для получения разрешения на деятельность такси нужно иметь страховой полис, их выдают, не проверяя страховку. А страховщики априори считают, что если разрешение на деятельность такси было получено, то автомобиль используется исключительно как такси. Пока не прекратится жадность страховых компаний, у нас так и будут машины ездить без страховок», - уточнил Грэк.
Грек считает, что решением проблемы могла бы стать привязка страховки не к автомобилю, а к конкретному водителю.
«Обычным агрегаторам наплевать, есть ли у вас страховка, или нет, им главное получить свою копеечку. Остались добросовестные компании – старые, диспетчерские, куда без страховки попасть нельзя. Но они не конкурентоспособны на массовом рынке. Можно было бы в качестве эксперимента страховку привязывать к водителю, а не к автомобилю. Тогда, возможно, профессионалы бы вернулись. Потому что у людей, которые профессионально работают в такси, по 10-15 лет нет ни одной аварии», - подытожил он.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН предложил снижать стоимость полисов ОСАГО для дисциплинированных водителей.
