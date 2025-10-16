ОСАГО в ряде регионов РФ может подорожать вдвое

Это случится после того, как Банк России расширит «коридор» цен по обязательной автогражданке в обе стороны и увеличит территориальный коэффициент для субъектов, где чаще всего происходят недобросовестные действия со страховками.

Это Ингушетия и Новосибирская область. В целом по стране для самых аварийных водителей стоимость полиса уже в ближайшие месяцы вырастет на 15%. Совет директоров ЦБ в октябре одобрил этот проект. Далее его направят в Минюст, и в ближайшие месяцы он заработает.

Ранее были названы регионы, где могут запустить эксперимент по контролю ОСАГО через камеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

