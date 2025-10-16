ОСАГО в ряде регионов РФ может подорожать вдвое
ОСАГО для регионов России «из красной зоны» может подорожать вдвое, сообщают «Известия».
Это случится после того, как Банк России расширит «коридор» цен по обязательной автогражданке в обе стороны и увеличит территориальный коэффициент для субъектов, где чаще всего происходят недобросовестные действия со страховками.
Это Ингушетия и Новосибирская область. В целом по стране для самых аварийных водителей стоимость полиса уже в ближайшие месяцы вырастет на 15%. Совет директоров ЦБ в октябре одобрил этот проект. Далее его направят в Минюст, и в ближайшие месяцы он заработает.
Ранее были названы регионы, где могут запустить эксперимент по контролю ОСАГО через камеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Моди намерен остановить покупку нефти из России
- ОСАГО в ряде регионов РФ может подорожать вдвое
- Путин распорядился отметить 90-летие Лужкова
- Внук конструктора Калашникова получил 14 лет тюрьмы за убийство
- СМИ: ЦРУ получило право на «смертоносные операции» в Венесуэле
- Власти РФ усиливают защиту объектов ТЭК на фоне проблем с бензином
- В Петербурге уличную певицу задержали за песни иноагентов
- Трамп заявил, что может обсудить с Зеленским планируемое наступление
- В Госдуме заявили, что в мае 2026 года россияне будут отдыхать всего 6 дней
- В Приамурье опрокинулся автобус с десятками пассажиров, есть жертвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru