«Дороже и дольше»: В «Автостате» описали новые логистические пути на авторынке России
Аналитик Сергей Удалов в эфире НСН объяснил причины простоя автомобильного производства в России.
Сейчас в России невозможно производство машин из-за отсутствия иностранных комплектующих, при этом новые пути их поставок будут дороже и дольше. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.
Ранее СМИ сообщили, что сейчас большинство российских автозаводов находится в простое из-за нехватки комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек на фоне спецоперации на Украине. Так, по данным «Автостата», в настоящее время производство легковых автомобилей ведется только на Ульяновском автозаводе, «Хавейл Мотор Рус», «Мазда Соллерс» и «Автотор». Удалов подтвердил, что сейчас действительно невозможно производство машин из-за сбоев в поставках некоторых комплектующих.
«Например, на «АвтоВАЗе» работает 40 тысяч человек. Это самое большое предприятие с самым большим объемом производства и количеством сотрудников. Он стоит, а работники пока находятся в корпоративном отпуске. Сейчас в России производилось примерно 85% от того, что продавалось на рынке. Думаю, что быстрого улучшения ситуации с комплектующими не произойдет. Возможно это случится постепенно. При этом если не будет хватать одной небольшой детали, то выпуск автомобилей все равно будет невозможен. Поэтому здесь стоит рассчитывать на упрощение комплектации. Думаю, что тот же «АвтоВАЗ» прорабатывает этот вопрос», - отметил он.
При этом, по его словам, новые сухопутные логистические цепочки могут быть дороже предыдущих.
«Какие-то европейские компании перестали поставлять запчасти в Россию и приостановили сборку. У каких-то организаций комплектующие приходили и из Европы, и из Кореи, и из других стран. Очень серьезно и для импорта, и для поставок компонентов использовались порты. Сейчас из-за санкций европейские порты не поставляют грузы для России. Цепочки разорваны, предприятия ищут возможность новых маршрутов. При этом новые маршруты будут скорее всего сухопутными и дороже, потому что поставки железнодорожным транспортом часто дороже из-за стоимости контейнеров. К тому же такие поставки будут дольше по срокам. Поэтому сейчас большинство предприятий в процессе поиска новых поставщиков компонентов и новых логистических маршрутов», - заключил Удалов.
Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН заявил, что на восстановление авторынка в России могут уйти пятилетия.
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