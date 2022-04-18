«Дороже и дольше»: В «Автостате» описали новые логистические пути на авторынке России

Сейчас в России невозможно производство машин из-за отсутствия иностранных комплектующих, при этом новые пути их поставок будут дороже и дольше. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Ранее СМИ сообщили, что сейчас большинство российских автозаводов находится в простое из-за нехватки комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек на фоне спецоперации на Украине. Так, по данным «Автостата», в настоящее время производство легковых автомобилей ведется только на Ульяновском автозаводе, «Хавейл Мотор Рус», «Мазда Соллерс» и «Автотор». Удалов подтвердил, что сейчас действительно невозможно производство машин из-за сбоев в поставках некоторых комплектующих.