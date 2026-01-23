Дорогие игрушки: Что мешает появлению беспилотных грузовиков на дорогах России
Сегодня работать с высокоавтоматизированными транспортными средствами могут себе позволить лишь крупные компании, заявил НСН Владимир Матягин.
Даже через 20 лет беспилотные грузовики вряд ли заполонят российские дороги, поскольку не только законодательство, но и дорожная инфраструктура сегодня не готова к этому, заявил в беседе с НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) могут появиться на всех российских автомобильных дорогах и трамвайных путях с 1 сентября 2027 года. Как пишут «Известия», это предусмотрено проектом федерального закона, разработанного Минтрансом РФ. Он дает законодательную базу для развития беспилотных автомобилей в будущем, отмечают эксперты. Однако для широкого применения таких машин в грузоперевозках на практике необходимо урегулировать еще ряд существенных вопросов. Матягин отметил, что на данный момент лишь крупные компании могут себе позволить работу с подобным видом транспорта.
«Беспилотные автомобили - дорогая игрушка на сегодняшний момент. Минтранс совместно тестирует подобные проекты. Наверное, только крупные компании, могут позволить себе участие в них. В целом рынок грузоперевозок переживает серьезную турбулентность и падение ценообразования. Весь прошлый год его лихорадило. Думаю, беспилотный транспорт будет постепенно внедряться, но массовый всплеск к 2027 году маловероятен. Когда эти автомобили движутся по дорогам, в них присутствует оператор. При возникновении каких-то ситуаций управление берет на себя человек», - уточнил он.
Как добавил собеседник НСН, для массового распространения подобного транспорта важно доработать не только дорожную инфраструктуру.
«Скорее всего даже в течение 20 лет мы не придем к тому, что у нас по всей России будут ездить только беспилотники. Для этого нужна значительная трансформация российских дорог, инфраструктуры, законодательства и ценообразования на рынке. Беспилотники можно заглушить, в этом случае транспорт может быть и орудием терроризма. Нужно предусмотреть всестороннее, насколько это безопасный транспорт на сегодняшний день. Единицы такого транспорта могут ездить под контролем человека. Но чем больше будет таких автомобилей, тем больше будет вопрос с безопасностью дорог для граждан. Также возникает вопрос, где такой транспорт будет курсировать. Подходят широкополосные дороги с несколькими полосами движения с хорошим покрытием спутникового сигнала, интернета. Это возможно на трассах Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань. Остальные маршруты пока под большим вопросом», - заявил Матягин.
По его словам, сложно оценивать преимущества беспилотного транспорта, пока ряд вопросов не решен на законодательном уровне.
«В любом случае оператор должен быть в этой машине, ему надо платить зарплату. Можно выиграть от того, что данный автомобиль может двигаться без соблюдения режима труда и отдыха. Возможно, также не нужно большое количество сотрудников на этих машинах. Пока на пальцах пытаемся понять, какие плюсы это принесет кроме того, что навигационный беспилотный транспорт может быть безопасным. Поскольку движением управляет компьютер, может быть меньше рисков и аварийности, если недоброжелатели и хакеры не будут использовать какие-то системы. Однако мы еще не видели, как это будет регламентироваться, сколько людей, операторов должно сидеть в машине», - рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин тоже заявил «Радиоточке НСН», что массово выпускать беспилотные автомобили на дороги пока преждевременно, так как не уточнены юридические вопросы.
