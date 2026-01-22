«Автодор» изучает возможность повышения тарифов на проезд по своим платным трассам в 2026 году, пишет ТАСС со ссылкой на главу госкомпании Вячеслава Петушенко. В феврале 2025 года стоимость проезда по трассе М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара увеличили на 360 рублей (до 4 610 рублей), по М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга - на 320 рублей (до 3 550 рублей), а от Москвы до съезда на Казань по М-12 - на 344 рубля (до 4 825 рублей). Матягин допустил, что подорожание тарифов на проезд по платным трассам не скажется на потребителе, при этом рынок грузовых перевозок уже столкнулся с кризисом.

«В прошлом году ценообразование падало до июня-июля. За счет большого числа перевозчиков было перенасыщение рынка. Лизинг-компании не справлялись с обязанностями, хватались за любую соломинку, дэмпинговали, забирали автомобили у перевозчиков. Этот процесс приостановился в июне-июле, и только в этот период ценообразование на рынке начало расти. Повышение по «Автодору» особо на потребителе не скажется. Перевозчик постарается все компенсировать за счет нарушений законодательства. Могу констатировать, что сегодня отрасль находится в кризисе. То, что 2024 год перевозчики закончили с минусом на 17% от себестоимости услуг по рынку, говорит о серьезных проблемах в сфере. В прошлом году я от перевозчиков не слышал, что кто-то планирует покупать новые автомобили. Наоборот, люди избавлялись от транспорта», - заметил он.