Кризис перевозки: Почему растут тарифы на платных трассах
Подорожание проезда по платным трассам не осложнит работу перевозчиков, поскольку на рынке грузоперевозок и прежде наблюдался кризис, сказал НСН Владимир Матягин.
С подорожанием проезда по платным трассам перевозчики в скором времени будут вынуждены пересмотреть стоимость своих услуг, заявил в беседе с НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
«Автодор» изучает возможность повышения тарифов на проезд по своим платным трассам в 2026 году, пишет ТАСС со ссылкой на главу госкомпании Вячеслава Петушенко. В феврале 2025 года стоимость проезда по трассе М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара увеличили на 360 рублей (до 4 610 рублей), по М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга - на 320 рублей (до 3 550 рублей), а от Москвы до съезда на Казань по М-12 - на 344 рубля (до 4 825 рублей). Матягин допустил, что подорожание тарифов на проезд по платным трассам не скажется на потребителе, при этом рынок грузовых перевозок уже столкнулся с кризисом.
«В прошлом году ценообразование падало до июня-июля. За счет большого числа перевозчиков было перенасыщение рынка. Лизинг-компании не справлялись с обязанностями, хватались за любую соломинку, дэмпинговали, забирали автомобили у перевозчиков. Этот процесс приостановился в июне-июле, и только в этот период ценообразование на рынке начало расти. Повышение по «Автодору» особо на потребителе не скажется. Перевозчик постарается все компенсировать за счет нарушений законодательства. Могу констатировать, что сегодня отрасль находится в кризисе. То, что 2024 год перевозчики закончили с минусом на 17% от себестоимости услуг по рынку, говорит о серьезных проблемах в сфере. В прошлом году я от перевозчиков не слышал, что кто-то планирует покупать новые автомобили. Наоборот, люди избавлялись от транспорта», - заметил он.
Как объяснил собеседник НСН, перевозчикам тоже следовало бы увеличить стоимость своих услуг.
«Люди будут перебираться на бесплатные дороги. Платные дороги – экономия на топливе и пробках, но чтобы доехать, к примеру, от Санкт-Петербурга до Краснодара, нужно больше 10 тысяч рублей в одну сторону только на легковом автомобиле. Заказчик голосует рублем. На рынке действует не принцип качества услуг, а кто принцип, кто дешевле. Грузовой транспорт в любом случае оплачивает «Платон» по федеральной трассе. С 1 февраля ожидается индексация по «Платону». С марта будет второй скачок, уберут коэффициент, который действовал больше 10 лет. Стоимость будет 5 рублей 19 копеек за километр, вырастет практически на 20-25%. Перевозчикам нужно повышать цены. Однако, если перевозчик скажет, что больше не хочет нарушать законодательство, цена резко подпрыгнет минимум на 100%. Стоимость за километр составляет около 60 рублей, а цена для нормального функционирования рынка с учетом затрат на топливо и прочее - минимум 100-120 рублей. Большинство крупных транспортных компаний себя чувствуют нестабильно», - уточнил Матягин.
По его словам, повышения тарифов на проезд по своим платным трассам можно объяснить лишь стремлением окупить затраты на их строительство.
«Повышение цен оправдано жадностью бизнеса и чиновников, которые вложили деньги в платные дороги и хотят здесь и сейчас получить затраченные деньги. Если брать зарубежные страны, ту же Германию, там срок окупаемости – до 100 лет. А у нас хотят за несколько лет или десятилетия окупить это. Это неправильно», - подчеркнул Матягин.
В ноябре 2025 года сообщалось, что транспортные компании активно уходят с рынка из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки. Почти семь тысяч юридических лиц тогда уже были ликвидировано и обанкротились, либо находится в этой стадии, напоминает «Радиоточка НСН».
