Кто ответит за ДТП: Беспилотные грузовики не выпустят на дороги к 2027 году
Виктор Похмелкин заявил НСН, что кто-то должен нести ответственность за беспилотные автомобили на дорогах, чтобы не страдали другие участники движения.
Массово выпускать беспилотные автомобили на дороги пока преждевременно, так как не уточнены юридические вопросы, заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с НСН.
Высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) могут появиться на всех российских автомобильных дорогах и трамвайных путях с 1 сентября 2027 года. Это предусмотрено проектом федерального закона, разработанного Минтрансом РФ. Он дает законодательную базу для развития беспилотных автомобилей в будущем, отмечают эксперты. Однако для широкого применения таких машин в грузоперевозках на практике необходимо урегулировать еще ряд существенных вопросов, пишут «Известия». Похмелкин уверен, что сроки обозначены оптимистичные.
«Тут есть определенные проблемы с юридической точки зрения. У нас в правилах дорожного движения предусмотрен субъект – водитель. Именно на него возлагается ответственность за соблюдение правил, он наказывается в случае нарушения. Как быть в отношении беспилотников? Кто будет отвечать в случае нарушения правил? Такие случаи в других странах бывали. То же самое с вопросами страхования, кто и как должен застраховать подобное транспортное средство и их ответственность? Если это не будет учтено, на практике возникнет масса вопросов. Если произошло ДТП, у водителей есть обязанности, а что делать другому участнику в случае с беспилотником? Должен быть соблюден протокол для страховых компенсаций, как быть в этом случае – пока вопрос», - объяснил он.
Похмелкин отметил, что необходимо привлечь к обсуждению водительское сообщество.
«Второй водитель что в такой ситуации будет делать? Диспетчер, который выпускает автомобили на линию, будет их контролировать? Запускать в массовом масштабе такие проекты пока нельзя. Я думаю, что за год мы не решим все эти вопросы. Это очень широкий спектр, все подлежит обсуждению. Нужен своего рода правовой эксперимент сначала, локальный. Честно говоря, это не нужно делать без участия водительского сообщества. Водители могут быть пострадавшими во всей этой истории. Никто не застрахован от того, что столкнется с беспилотником», - подытожил собеседник НСН.
Беспилотный транспорт нужно пускать только в специальных кластерах закрытого типа, как это делают в Китае, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН. По его словам, искусственный интеллект не сможет заменить водителя еще 100-200 лет.
