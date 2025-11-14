России необходимо поддержать здоровую конкуренцию на рынке перевозок, тогда он сам очистится и получит возможность зарабатывать деньги, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН.



Транспортные компании активно уходят с рынка из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки. Почти семь тысяч юридических лиц уже были ликвидировано и обанкротились, либо находится в этой стадии. Об этом сообщили «Известия». Матягин подчеркнул, что это стандартная ситуация.