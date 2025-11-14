Перевозчики попросили «удочку» у государства для восстановления отрасли
Правительству не следует никого субсидировать, но государство должно создать комфортные условия для работы транспортных компаний, заявил НСН Владимир Матягин.
России необходимо поддержать здоровую конкуренцию на рынке перевозок, тогда он сам очистится и получит возможность зарабатывать деньги, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН.
Транспортные компании активно уходят с рынка из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки. Почти семь тысяч юридических лиц уже были ликвидировано и обанкротились, либо находится в этой стадии. Об этом сообщили «Известия». Матягин подчеркнул, что это стандартная ситуация.
«Я думаю, что куда больше компаний находятся на грани банкротства. У нас каждые четыре-пять лет происходят определенные кризисы, потому что рынок перенасыщается. На него выходят люди, которые не разбираются в отрасли, демпингуют цены и тащат всех вниз. Потом происходит очищение рынка. Оно продлится до весны 2026 года, и так будет повторяться постоянно, поскольку очень легко войти в наш сегмент. Сегодня перевозчикам мешает высокая ключевая ставка Центробанка: очень дорогие лизинги и кредиты, но летом опять почувствуем нехватку транспорта, и появится много новых компаний. В этом году негативно на бизнес еще и повлияли увеличение тарифов по системе “Платон”, а также рост акцизов на топливо. Многие решили уйти в более рентабельные сферы, хотя сейчас сложно найти такой сегмент», — указал он.
Матягин добавил, что государство не должно финансировать перевозчиков, но может помочь им по-другому.
«Государство никак не должно помогать финансово. Надо давать не рыбу, а удочку, чтобы была возможность зарабатывать. Для этого необходимо обеспечить условия добросовестной конкуренции, что у нас последние 30 лет не наблюдается. А у нас получается не рыночная экономика, а рыжая. Кто сильнее, тот и прав. Кто законно нарушит что-то, тот и прав. Тот, кто кого-нибудь обманет, тот и прав. Из-за этого проблемы в нашей отрасли, в которой занято несколько десятков миллионов человек. От ситуации в ней зависит и вся экономика страны. Она должна быть просчитанной, а государству стоит взять под контроль минимальный тариф, ниже которого перевозчик не может опускаться. Это и есть удочка, а не рыба, которую можно съесть», — подчеркнул он.
Ранее Матягин объяснил НСН, что спасет грузоперевозки от аварий и демпинга.
