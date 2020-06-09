Собчак вступилась за Ефремова: «Шлю лучи поддержки»
Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак публично выступила в поддержку актера Михаила Ефремова, который накануне устроил в Москве ДТП со смертельным исходом.
«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в "Гражданине поэте" и ценила его как актера и яркого человека», - написала Собчак в своем Instagram.
В то же время телеведущая отметила, что поступку Ефремова нет оправдания, а сам он сейчас «сидит над обломками своей жизни», не понимая как так мог разрушить свою жизнь.
Российское же общество Собчак обвинила в лицемерии. По ее словам, еще неделю назад люди с «прекрасными лицами» постили «черные квадратики добра» в память о вооруженном грабителе из США (намек на афроамериканца Джона Флойда, который был убит при задержании полицейскими), а сегодня эти же люди «осуждают-с» Ефремова.
Вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.
Ефремов должен был явиться на допрос утром во вторник, однако не пришел к следователю. В результате полиция доставила его в участок принудительно, сообщает АГН Москва.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
- В Московской области анонсировали дальнейшее снятие ограничений
- Ефремова задержали после смертельного ДТП
- Названы самые обедневшие из-за пандемии страны Европы
- Собчак вступилась за Ефремова: «Шлю лучи поддержки»
- В крови Ефремова найдены следы наркотиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru