Собчак вступилась за Ефремова: «Шлю лучи поддержки»

В то же время телеведущая отметила, что поступку Ефремова нет оправдания, а сам он сейчас «сидит над обломками своей жизни», не понимая как так мог разрушить свою жизнь.



Российское же общество Собчак обвинила в лицемерии. По ее словам, еще неделю назад люди с «прекрасными лицами» постили «черные квадратики добра» в память о вооруженном грабителе из США (намек на афроамериканца Джона Флойда, который был убит при задержании полицейскими), а сегодня эти же люди «осуждают-с» Ефремова.



Вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.



Ефремов должен был явиться на допрос утром во вторник, однако не пришел к следователю. В результате полиция доставила его в участок принудительно, сообщает АГН Москва.

