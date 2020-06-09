Собчак вступилась за Ефремова: «Шлю лучи поддержки»

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак публично выступила в поддержку актера Михаила Ефремова, который накануне устроил в Москве ДТП со смертельным исходом.

«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в "Гражданине поэте" и ценила его как актера и яркого человека», - написала Собчак в своем Instagram.

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В то же время телеведущая отметила, что поступку Ефремова нет оправдания, а сам он сейчас «сидит над обломками своей жизни», не понимая как так мог разрушить свою жизнь.

Российское же общество Собчак обвинила в лицемерии. По ее словам, еще неделю назад люди с «прекрасными лицами» постили «черные квадратики добра» в память о вооруженном грабителе из США (намек на афроамериканца Джона Флойда, который был убит при задержании полицейскими), а сегодня эти же люди «осуждают-с» Ефремова.

Вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.

Ефремов должен был явиться на допрос утром во вторник, однако не пришел к следователю. В результате полиция доставила его в участок принудительно, сообщает АГН Москва.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДТПМихаил ЕфремовСобчак
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