Панкратов-Черный обвинил собутыльников Ефремова в смертельном ДТП

Народный артист России Александр Панкратов-Черный считает косвенно виновными в аварии, которую устроил актёр Михаил Ефремов, его товарищей, которые не остановили его, когда он садился нетрезвым за руль своего автомобиля.

Как заявил Панкратов-Черный в интервью «Пятому каналу», Ефремов никогда не употреблял спиртное в одиночку, поэтому в день аварии «не мог напиться один и сесть за руль». Актер выразил уверенность, что друзья обязаны были подвезти его. Хотя при этом Панкратов-Чёрный не вспомнил, что собутыльники Ефремова тоже были пьяны в этом случае, и также не имели права садиться за руль.

При этом, актер уверен, что друзья должны были по крайней мере остановитт Ефремова. Панкратов-Чёрный считает такое отношение наплевательством на дружбу, передает РИА ФАН. Актер подчеркнул, что относится к Ефремову с глубоким уважением и считает произошедшее трагедией - для его семьи, памяти отца, матери и деда.

