Ограничение количества студентов-платников в вузах поможет выпускать более качественных специалистов, восполнить потребность государства в определенных профессиях и удержать региональных студентов «дома». Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

В Минобрнауки подготовили методику государственного распределения коммерческих мест между вузами, пишет «Коммерсант». Напомним, что до 2025 года вузы самостоятельно решали, сколько студентов они будут учить на платной основе и по каким специальностям. Теперь более чем для 40 специальностей количество платных мест будет установлено на уровне среднего числа студентов-«платников» в вузе за последние два года. Но если средний балл ЕГЭ у «платников» прошлых лет был меньше 50, то платные места на эти направления закроют вообще. Володарский пояснил, как будет работать система.