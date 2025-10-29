Долой самозванцев: Сокращение «платников» в вузах подарит стране реальных «профи»
Были вузы, в которых число "платников" превышало "бюджетников", при этом разрыв между такими студентами составлял более 40 баллов, заявил НСН Амет Володарский.
Ограничение количества студентов-платников в вузах поможет выпускать более качественных специалистов, восполнить потребность государства в определенных профессиях и удержать региональных студентов «дома». Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
В Минобрнауки подготовили методику государственного распределения коммерческих мест между вузами, пишет «Коммерсант». Напомним, что до 2025 года вузы самостоятельно решали, сколько студентов они будут учить на платной основе и по каким специальностям. Теперь более чем для 40 специальностей количество платных мест будет установлено на уровне среднего числа студентов-«платников» в вузе за последние два года. Но если средний балл ЕГЭ у «платников» прошлых лет был меньше 50, то платные места на эти направления закроют вообще. Володарский пояснил, как будет работать система.
«Здесь не говорится о сокращении. Речь идет о наведении порядка в системе набора на платное отделение. Все эти годы на платное отделение брали людей с 50-55 баллами, тогда как проход на бюджет начинался от 90 баллов, то есть разрыв в подготовке был в 40 баллов. От этого страдает и качество образования. Получается, что вузы брали людей, которые не соответствуют их требованиям, но за это платили деньги и все закрывали глаза. Были даже вузы, где «платников» было больше, чем бюджетников. Вузам не говорят, что они вообще лишаются права принимать на коммерческие отделения. Но есть определенный регламент, высчитывается цифра «платников» за последние года и устанавливается вот такая квота», - рассказал он.
По его словам, нововведение поможет также рациональнее использовать профессорско-преподавательский ресурс, а также удержать студентов в регионах.
«Кроме того, с помощью этих правил будет регулирование по направлениям и по специальностям, необходимым для государства. У нас очень многие до сих пор идут на экономику, юриспруденцию. А по выпуску мы видим, что в стране не хватает экономистов и юристов. Люди оканчивают вузы и дальше не идут в профессию, а время и профессорско-преподавательский ресурс тратился. И еще один положительный момент от нововведений — это то, что молодежь все-таки не будет так рваться в Санкт-Петербург, в Москву, а будет оставаться в регионах. Логика заключается в том, что количество мест в платных отделениях государственных вузов, конечно, будет сокращаться», - подытожил собеседник НСН.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН рассказал, что самые большие зарплаты студентам готовы предложить работодатели из производственной сферы, а также из строительной и транспортной отраслей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Саудовской Аравии построят стадион на крыше небоскреба
- Почти 17 млн россиян оформили самозапрет на кредиты
- Набиуллина: Существенного переукрепления курса рубля нет
- Готовьте 60 тысяч: У россиян появился шанс на прямые авиарейсы с Японией
- Долой самозванцев: Сокращение «платников» в вузах подарит стране реальных «профи»
- Глава Рособрнадзора заявил о снижении бумажной нагрузки на учителей в 25 раз
- Более 735 тысяч человек эвакуировали на Кубе из-за урагана «Мелисса»
- Indian Oil не намерена прекращать закупку нефти из России
- Си Цзиньпин и Трамп встретятся 30 октября в Пусане
- Гонка окончена: Почасовая оплата спасет грузоперевозки от аварий и демпинга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru