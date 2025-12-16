Сын высокопоставленного чиновника получил тяжёлые травмы в результате нападения
В ночь на 15 декабря в Санкт-Петербурге произошло жестокое нападение на Андрея Маркова, сына первого заместителя председателя городского комитета по внешним связям, сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент случился во дворе его дома, когда он с супругой выгуливал собаку. По словам пострадавших, конфликт начался с замечания в адрес четверых нетрезвых мужчин, которые шумели в припаркованном автомобиле. Несмотря на то, что пара попыталась удалиться, агрессивно настроенные догнали их и избили Маркова. Нападавшие, по свидетельству жены, были вооружены ножом и битой. Избиение прекратилось только после появления на улице отца женщины.
В результате нападения у молодого человека диагностирована трещина черепа и обширные отёки лица. На место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии, однако злоумышленникам удалось скрыться до их приезда.
Ранее в Красноярском крае избили мэра Енисейска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
