Сын высокопоставленного чиновника получил тяжёлые травмы в результате нападения

Инцидент случился во дворе его дома, когда он с супругой выгуливал собаку. По словам пострадавших, конфликт начался с замечания в адрес четверых нетрезвых мужчин, которые шумели в припаркованном автомобиле. Несмотря на то, что пара попыталась удалиться, агрессивно настроенные догнали их и избили Маркова. Нападавшие, по свидетельству жены, были вооружены ножом и битой. Избиение прекратилось только после появления на улице отца женщины.

В результате нападения у молодого человека диагностирована трещина черепа и обширные отёки лица. На место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии, однако злоумышленникам удалось скрыться до их приезда.

Ранее в Красноярском крае избили мэра Енисейска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

