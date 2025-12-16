СМИ: Власти хотят продлить мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья
Министерство строительства России внесло предложение о продлении еще на год моратория на взыскание покупателями квартир с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное строительство, сообщает «Коммерсант».
Кроме того, ведомство предлагает новые финансовые послабления для отрасли: исполнение судебных решений, вынесенных в пользу дольщиков до конца 2023 года, будет отложено до 1 февраля 2026 года. Штрафы, начисленные застройщикам в 2024-2025 годах, разрешат выплачивать в рассрочку — равными частями в течение 2027 года.
Изначально мера, введенная во время пандемии коронавируса, давно вызывает недовольство обманутых дольщиков. Критики напоминают, что более половины строящихся в России домов сдаются с задержкой. Чиновники настаивают, что поддержка необходима строительной индустрии на фоне падения спроса на новостройки.
В Минстрое сообщили, что «ведут системную работу, направленную на улучшение качества жизни граждан и развитие отрасли».
Если хотя бы один застройщик закроется в 2026 году, будет пул недовольных граждан, что станет перебором для рынка недвижимости на фоне скандалов с мошенничествами, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
