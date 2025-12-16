Евросоюз заявил, что намерен создать на Украине многонациональные вооруженные силы
Европейский союз впервые официально заявил о возможности прямого военного ответа в случае будущей агрессии против Украины, следует из итогового коммюнике саммита в Берлине.
Согласно ему, пакет мер безопасности может включать задействование многонациональных вооруженных сил. «Меры (безопасности в случае нападения на Украину) могут включать вооруженные силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия»,— следует из документа.
Таким образом, ЕС и США фактически распространили на Украину принцип коллективной обороны, сопоставимый с 5-й статьей Устава НАТО. Это означает, что агрессия против Киева может привести к коллективному ответу союзников.
США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
