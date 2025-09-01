Обучение нейросетям призвали внедрить в вузы и школы
Владимир Белый заявил НСН, что факультеты искусственного интеллекта уже открываются по всему миру.
Технологии искусственного интеллекта подразумевают отдельное обучение, так как появляются новые профессии, заявил НСН глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый.
Факультет искусственного интеллекта появится в МГУ, сообщил ректор Виктор Садовничий. Первый набор студентов пройдёт в 2026 году. Он обеспечит подготовку специалистов для широкого внедрения технологий ИИ в науку и исследования, заявили в вузе. Белый уверен, что спрос на это направление уже есть.
«Просто так подобные инициативы появиться не могут, есть спрос. Благодаря технологиям искусственного интеллекта появится очень много профессий. Например, написание сценария и задачей для нейросети. Для этого требуется креативный подход и ответственность. Очень много требуется доработки со стороны человека. Это касается видео, картинок и аудио. Мы идем в ногу со временем, так поступают во всем мире», - отметил он.
Также он призвал знакомить молодых людей с ИИ еще в школе.
«Я думаю, что молодежь еще в школе надо знакомить с ИИ, какие-то базовые знания давать. Преподаватели сегодня не рассказывают историю российской робототехники, а дети обучаются на вражеских роботах. А наши роботы осваивают космос, помогают человеку на производстве и так далее. Конечно, в школах это тоже нужно внедрять. Дети должны понимать, откуда и как черпать информацию. Они должны понимать, что нейросети созданы для пользы и помощи, а не для каких-то противоправных деяний», - добавил собеседник НСН.
Необходимо маркировать контент, созданный нейросетями, чтобы не возникало споров по авторским правам, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Токаев назвал происходящее на Каспии экологической катастрофой
- Сервисные центры раскрыли самые частые поломки автомобилей осенью
- Обучение нейросетям призвали внедрить в вузы и школы
- В Госдуме не увидели желания Китая создать мировое правительство
- Главный тренер «Краснодара» оценил шансы ЦСКА на чемпионство
- Актер Поляков был избит неизвестными в Санкт-Петербурге
- Премьер-министр Словакии Фицо подтвердил встречу с Зеленским
- Кинокритик объяснил интерес зрителей к знакомым телевизионным сериалам
- Почему китайские бренды не смогли покорить российские маркетплейсы
- Проект «Джаз на воде» назвал участников сентябрьских концертов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru