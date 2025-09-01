«Просто так подобные инициативы появиться не могут, есть спрос. Благодаря технологиям искусственного интеллекта появится очень много профессий. Например, написание сценария и задачей для нейросети. Для этого требуется креативный подход и ответственность. Очень много требуется доработки со стороны человека. Это касается видео, картинок и аудио. Мы идем в ногу со временем, так поступают во всем мире», - отметил он.

Также он призвал знакомить молодых людей с ИИ еще в школе.

«Я думаю, что молодежь еще в школе надо знакомить с ИИ, какие-то базовые знания давать. Преподаватели сегодня не рассказывают историю российской робототехники, а дети обучаются на вражеских роботах. А наши роботы осваивают космос, помогают человеку на производстве и так далее. Конечно, в школах это тоже нужно внедрять. Дети должны понимать, откуда и как черпать информацию. Они должны понимать, что нейросети созданы для пользы и помощи, а не для каких-то противоправных деяний», - добавил собеседник НСН.

Необходимо маркировать контент, созданный нейросетями, чтобы не возникало споров по авторским правам, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

