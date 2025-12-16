Путин подписал закон о рубках леса на Байкале

Глава государства Владимир Путин подписал закон, допускающий при определенных условиях сплошные рубки погибших лесных насаждений на Байкале, сообщает «Интерфакс».

Бизнес против природы: Эколог объяснила опасность «сплошных рубок» Байкала

Документ уточняет ограничения отдельных видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Поправки вносятся в ФЗ «Об охране озера Байкал» и отдельные законодательные акты.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, вносящий существенные коррективы в охрану Байкальской природной территории. Документом разрешаются сплошные рубки в центральной экологической зоне, но с оговорками — только для удаления погибшего леса, если выборочные рубки неэффективны. Лесные земли теперь можно переводить под строительство объектов инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Alexander Kirsanov
ТЕГИ:Владимир ПутинЭкологияБайкал

Горячие новости

Все новости

партнеры