Путин подписал закон о рубках леса на Байкале

Документ уточняет ограничения отдельных видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Поправки вносятся в ФЗ «Об охране озера Байкал» и отдельные законодательные акты.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, вносящий существенные коррективы в охрану Байкальской природной территории. Документом разрешаются сплошные рубки в центральной экологической зоне, но с оговорками — только для удаления погибшего леса, если выборочные рубки неэффективны. Лесные земли теперь можно переводить под строительство объектов инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

