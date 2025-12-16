Минпромторг захотел маркировать презервативы
Презервативы в России будут маркировать, как лекарства, следует из проекта постановления Минпромторга.
Согласно ему, с 1 июня 2026 года презервативы попадут в систему обязательной цифровой маркировки «Честный знак». Это означает, что каждую упаковку снабдят уникальным кодом, который позволяет отслеживать товар.
Производителям и продавцам придется регистрироваться в системе и передавать в нее данные о производстве и продажах. Так государство планирует бороться с контрафактом и обеспечить полную прослеживаемость товара.
Вместе с презервативами маркировку распространят и на другие важные медицинские изделия: от шприцев и салфеток до аппаратов ИВЛ, инкубаторов для новорожденных и популярных в косметологии филлеров и нитей.
Ранее в России презервативы предложили обложить налогами ради рождаемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
