Минпромторг захотел маркировать презервативы

Согласно ему, с 1 июня 2026 года презервативы попадут в систему обязательной цифровой маркировки «Честный знак». Это означает, что каждую упаковку снабдят уникальным кодом, который позволяет отслеживать товар.

Производителям и продавцам придется регистрироваться в системе и передавать в нее данные о производстве и продажах. Так государство планирует бороться с контрафактом и обеспечить полную прослеживаемость товара.

Вместе с презервативами маркировку распространят и на другие важные медицинские изделия: от шприцев и салфеток до аппаратов ИВЛ, инкубаторов для новорожденных и популярных в косметологии филлеров и нитей.

Ранее в России презервативы предложили обложить налогами ради рождаемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

