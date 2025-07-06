Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Санкт-Петербурга

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

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Кореняко написал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в санкт-петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сегодня временные ограничения были также введены в аэропортах Калуги, Кирова и Нижнего Новгорода. Поздее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Нижнем Новгороде были сняты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pulkovoairport.ru
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