Глава Союза ЖКХ Москвы призвал поощрять людей за раздельный сбор мусора

Константин Крохин отметил, что можно ввести материальный стимул и выплачивать людям кешбэк за правильный сбор отходов. 

Необходимо ввести материальный стимул для граждан правильно сдавать мусор, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«У нас сегодня в Москве есть компании, которые предлагают технологические решения, чтобы могли пластик и так далее складывать в боксы и получать себе кешбэк. Создается материальный стимул для человека сдавать этот мусор, как в советское время за металлом», - отметил Крохин.

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На сегодняшний день около 70 процентов операторов по сбору мусора находятся на грани банкротства, производители продукции не платят за отходы, заявил член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков в пресс-центре НСН ранее.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЭкологияМусор
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