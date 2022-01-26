Глава Союза ЖКХ Москвы призвал поощрять людей за раздельный сбор мусора
Константин Крохин отметил, что можно ввести материальный стимул и выплачивать людям кешбэк за правильный сбор отходов.
Необходимо ввести материальный стимул для граждан правильно сдавать мусор, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«У нас сегодня в Москве есть компании, которые предлагают технологические решения, чтобы могли пластик и так далее складывать в боксы и получать себе кешбэк. Создается материальный стимул для человека сдавать этот мусор, как в советское время за металлом», - отметил Крохин.
На сегодняшний день около 70 процентов операторов по сбору мусора находятся на грани банкротства, производители продукции не платят за отходы, заявил член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков в пресс-центре НСН ранее.
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