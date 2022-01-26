Глава Союза ЖКХ Москвы призвал поощрять людей за раздельный сбор мусора

Необходимо ввести материальный стимул для граждан правильно сдавать мусор, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«У нас сегодня в Москве есть компании, которые предлагают технологические решения, чтобы могли пластик и так далее складывать в боксы и получать себе кешбэк. Создается материальный стимул для человека сдавать этот мусор, как в советское время за металлом», - отметил Крохин.