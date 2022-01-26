Эколог: 70% региональных операторов по сбору мусора на грани банкротства

На сегодняшний день около 70 процентов операторов по сбору мусора находятся на грани банкротства, производители продукции не платят за отходы, заявил член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков в пресс-центре НСН.

«У нас процентов 70 региональных операторов находятся сейчас в стадии банкротства или на грани банкротства. Это естественно подрывает возможность реализации тех усилий, которые мы наметили в общей программе действий. Мы предлагали использовать общемировой принцип – производитель продукции платит», - отметил Жуков.