Эколог: 70% региональных операторов по сбору мусора на грани банкротства

Член Общественного Совета Росприроднадзора Владислав Жуков отметил, что банкротство региональных операторов мешает реализации программы в сфере мусора. 

На сегодняшний день около 70 процентов операторов по сбору мусора находятся на грани банкротства, производители продукции не платят за отходы, заявил член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков в пресс-центре НСН.

«У нас процентов 70 региональных операторов находятся сейчас в стадии банкротства или на грани банкротства. Это естественно подрывает возможность реализации тех усилий, которые мы наметили в общей программе действий. Мы предлагали использовать общемировой принцип – производитель продукции платит», - отметил Жуков.

Глава Союза ЖКХ Москвы поставил «двойку» властям Петербурга за уборку улиц

Ранее музыкант Сергей Шнуров снял клип о проблеме с мусором в Санкт-Петербурге. Ролик был опубликован 15 января на YouTube, в соцсетях и мессенджерах и за ночь набрал почти миллион просмотров.

Съемки клипа на композицию «Пока так» проходили на мусорной площадке одного из дворов рядом с Сенной площадью. Исполнитель поет о том, что из-за большого скопления отходов местные жители не могут пройти по улице, обыграв ответы местных чиновников на жалобы горожан по поводу мусорного коллапса.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Шипицин
ТЕГИ:ЭкологияРегионыМусор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры