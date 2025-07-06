Путин: российские беспилотники уничтожили вражеской техники на $2 млрд

Путин сообщил, что, по оценкам специалистов, беспилотники, переданные по линии Общероссийского народного фронта, уничтожили вражескую технику на сумму свыше двух миллиардов долларов.

Он также призвал налогоплательщиков западных стран обратить внимание на эти цифры и задуматься о том, куда их правительства направляют бюджетные средства.

Ранее Путин сообщил, что на поддержку специальной военной операции было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

