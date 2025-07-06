Путин: На поддержку СВО собрано 54,5 млрд народных средств

«В общей сложности было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств на поддержку специальной военной операции», - сказал Путин на форуме «Все для Победы!».

Путин отметил, что за три года в акцию «Всё для Победы» включились миллионы граждан, крупные корпорации, небольшие предприятия, индивидуальные предприниматели и многие трудовые коллективы.

По его словам, эта инициатива позволила направить на фронт необходимое оборудование, технику, квадрокоптеры, аптечки первой помощи, а также более 14 тысяч автомобилей и других транспортных средств.

Ранее Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» после его гибели в Курской области, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».