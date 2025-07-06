Путин: На поддержку СВО собрано 54,5 млрд народных средств

На поддержку специальной военной операции было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин присвоил имя дважды Героя РФ Гудкова 155-й Курской бригаде морской пехоты

«В общей сложности было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств на поддержку специальной военной операции», - сказал Путин на форуме «Все для Победы!».

Путин отметил, что за три года в акцию «Всё для Победы» включились миллионы граждан, крупные корпорации, небольшие предприятия, индивидуальные предприниматели и многие трудовые коллективы.

По его словам, эта инициатива позволила направить на фронт необходимое оборудование, технику, квадрокоптеры, аптечки первой помощи, а также более 14 тысяч автомобилей и других транспортных средств.

Ранее Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» после его гибели в Курской области, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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