МВД: Мошенники стали звонить абитуриентам и представляться сотрудниками вуза
Мошенники стали звонить российским абитуриентам, представляясь сотрудниками приемных комиссий вузов. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургской киберполиции в своем Тelegram-канале.
В МВД сообщили, что мошенники обещают абитуриентам высокие шансы поступить на бюджет, направляя их по фишинговой ссылке, ведущей на поддельный сайт «Госуслуги». При переходе по ссылке злоумышленники крадут учетную запись пользователя на портале, а при отказе угрожают, что абитуриента не примут никуда.
В ведомстве подчеркнули, что стресс и стремление к поступлению делают выпускников уязвимыми для обмана. Также отмечается, что зачисление в вузы возможно исключительно по результатам ЕГЭ, олимпиад или вступительных испытаний, при этом вузы не выдают никаких рекомендательных характеристик абитуриентам.
Ранее стало известно, что мошенники стали переключаться с мобильных телефонов на стационарные, которые более беззащитны, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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