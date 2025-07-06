Юрий Грымов планирует снять фильм про Адама и Еву

Художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» и заслуженный артист России Юрий Грымов планирует снять три киноленты. Об этом режиссер сообщил в интервью ТАСС.

Режиссер Юрий Грымов собирается поставить балет

«Хочу снять фильм про Адама и Еву», - сказал Грымов.

Грымов также заявил о намерении снять фильмы о женщинах Владимира Маяковского и о жизни Льва Толстого.

Грымов возглавляет театр «Модерн» с 2014 года. За это время он поставил около 20 масштабных спектаклей, снял более 10 художественных и документальных лент, а также около 600 рекламных роликов.

Накануне Грымов сообщил, что собирается поставить балет, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба театра "Модерн"
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