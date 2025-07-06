Кончаловский считает, что снимать художественные фильмы про СВО пока рано

Художественные фильмы о специальной военной операции лучше снимать спустя время, чтобы осмыслить происходящее и взглянуть на события с исторической точки зрения. Такое мнение выразил режиссер Егор Кончаловский в ходе беседы с ТАСС.

Прилепин: 90% российских фильмов должны быть о национальных ценностях

Он отметил, что во время Великой Отечественной войны создавались выдающиеся фильмы, однако выразил мнение, что в данном случае лучше подождать, поскольку необходимо дать время на осмысление событий и взглянуть на них с исторической перспективы.

Кроме того, Кончаловский высказал мнение, что авторы, желающие снять художественный фильм о специальной военной операции, должны лично побывать в зоне боевых действий.

Ранее писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил, что 90% российских фильмов должны быть о национальных ценностях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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