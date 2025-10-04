Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом
Авиакомпания Conviasa со 2 ноября запустит регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом (Венесуэла), сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково»).
Время в пути составит 13 часов. Рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.
Первый самолет вылетит из Каракаса 31 октября в 22:30 по местному времени.
