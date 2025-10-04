Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом

Время в пути составит 13 часов. Рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.

Первый самолет вылетит из Каракаса 31 октября в 22:30 по местному времени.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что сегодня Африка стала намного богаче и безопаснее, к тому же там рады российским туристам и активно развивают отельную инфраструктуру.

