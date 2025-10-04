Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
4 октября 202513:59
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом и большегрузами в Приморье, сообщили в прокуратуре края.
В ведомстве отметили, что водитель большегруза, не выдержав дистанцию, врезался в автобус, а тот уже столкнулся с другой фурой.
В автобусе было восемь пассажиров, шесть из них — дети 2011 и 2013 годов рождения. Всем им оказывают медицинская помощь.
Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
