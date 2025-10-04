Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом и большегрузами в Приморье, сообщили в прокуратуре края.

В ведомстве отметили, что водитель большегруза, не выдержав дистанцию, врезался в автобус, а тот уже столкнулся с другой фурой.

В автобусе было восемь пассажиров, шесть из них — дети 2011 и 2013 годов рождения. Всем им оказывают медицинская помощь.

Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Прокуратура Приморского края
