Бурматов подчеркнул, что эта норма должна быть принята оперативно, так как это касается в первую очередь удобного и быстрого поиска потерявшихся животных.

«Я уже раза четыре вносил в Думу свои варианты законопроекта. Я считаю, что депутатские инициативы по регистрации животных более удачны с юридической точки зрения. Сейчас в Думу внесен один из таких законопроектов, и его можно принять гораздо быстрее, чем то, что предлагают коллеги из правительства. Самое главное, чтобы норма была принята оперативно, потому что люди этого давно ждут. Конечно, это все поддержат, потому что в первую очередь это вопрос поиска потерявшихся питомцев. До сих пор в Москве можно встретить объявления на подъезде и это в эпоху цифровизации вместо автоматического поиска питомца службой отлова. Внесение животных в базу должно быть бесплатно, а маркировка – на совести владельцев и по их карману. Процедура для граждан должна быть удобная и быстрая», - отметил он.

При этом депутат убежден, что неправильно вводить штрафы за невнесение животного в базу данных, однако нужно создать условия, которые вынудят граждан это сделать для безопасности их же животных.

«Я против любых штрафов, это неэффективный механизм. Надо создавать побудительные мотивы. Например, когда вы летите с животным в самолете, оно у вас не может быть не зарегистрировано. За рубеж вы не вывезете нечипированное животное, у вас должен быть паспорт. Вы приходите в ветклинику, и у вас должны считать метку о регистрации питомца. Понятно, что экстренные случаи будут рассматриваться по аналогии со скорой помощью, но, в целом, механизм должен действовать по аналогии с медицинским полисом», - подытожил он.

Ранее Бурматов раскритиковал идею закона о запрете посещать с питомцами аптеки, магазины и кафе. По его словам, 57% российских семей имеют домашних питомцев и именно кафе и магазины должны решать, пускать ли в свои помещения владельцев собак, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».