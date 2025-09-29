Бурматов призвал сделать бесплатным чипирование питомцев
Сегодня за маркировку питомца предлагают платить 2,5 тысячи рублей, однако это можно сделать намного дешевле, а лучше вообще сделать эту процедуру бесплатной для граждан, заявил НСН Владимир Бурматов.
Нужно как можно скорее ввести маркировку питомцев, так как это позволит, прежде всего, сделать поиск пропавших домашних животных автоматическим и оперативным. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Минприроды РФ предложило ввести учет и маркировку домашних питомцев. Ведомство подготовило соответствующий проект изменений в закон «Об ответственном обращении с животными». Так, владельцы смогут выбрать способ маркировки: чип или специальный ошейник, которые будут содержать информацию о питомце и его хозяине. Процедура учёта бесплатна, однако сама маркировка обойдется примерно в 2,5 тыс. рублей. Бурматов заявил, что это можно сделать намного дешевле, если не бесплатно.
«Во-первых, это можно сделать в разы дешевле. Например, чипирование в ряде регионов стоит в пределах тысячи-полторы рублей, а это самая дорогая процедура. Во-вторых, если брать другие методы маркировки, скажем, та же бирка стоит 300 рублей, а клеймо-татуировка вообще ставится бесплатно. Где здесь 2,5 тысячи рублей? Я считаю, это вообще можно сделать бесплатно, тем более, что сейчас есть такие сервисы, как разработанный Гознаком сервис идентификации животного по аналогии Face ID. Он абсолютно бесплатный. Какая разница, как человек маркирует свое животное? Главное, чтобы оно было внесено в единую базу данных и было идентифицировано», - рассказал он.
Бурматов подчеркнул, что эта норма должна быть принята оперативно, так как это касается в первую очередь удобного и быстрого поиска потерявшихся животных.
«Я уже раза четыре вносил в Думу свои варианты законопроекта. Я считаю, что депутатские инициативы по регистрации животных более удачны с юридической точки зрения. Сейчас в Думу внесен один из таких законопроектов, и его можно принять гораздо быстрее, чем то, что предлагают коллеги из правительства. Самое главное, чтобы норма была принята оперативно, потому что люди этого давно ждут. Конечно, это все поддержат, потому что в первую очередь это вопрос поиска потерявшихся питомцев. До сих пор в Москве можно встретить объявления на подъезде и это в эпоху цифровизации вместо автоматического поиска питомца службой отлова. Внесение животных в базу должно быть бесплатно, а маркировка – на совести владельцев и по их карману. Процедура для граждан должна быть удобная и быстрая», - отметил он.
При этом депутат убежден, что неправильно вводить штрафы за невнесение животного в базу данных, однако нужно создать условия, которые вынудят граждан это сделать для безопасности их же животных.
«Я против любых штрафов, это неэффективный механизм. Надо создавать побудительные мотивы. Например, когда вы летите с животным в самолете, оно у вас не может быть не зарегистрировано. За рубеж вы не вывезете нечипированное животное, у вас должен быть паспорт. Вы приходите в ветклинику, и у вас должны считать метку о регистрации питомца. Понятно, что экстренные случаи будут рассматриваться по аналогии со скорой помощью, но, в целом, механизм должен действовать по аналогии с медицинским полисом», - подытожил он.
Ранее Бурматов раскритиковал идею закона о запрете посещать с питомцами аптеки, магазины и кафе. По его словам, 57% российских семей имеют домашних питомцев и именно кафе и магазины должны решать, пускать ли в свои помещения владельцев собак, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
