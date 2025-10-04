Спасатели нашли двух пострадавших при восхождении на вулкан на Камчатке

Спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщил глава МЧС региона Сергей Лебедев в своих соцсетях.

Трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке

По его словам, найденным туристам нужна медицинская помощь. Начинается подготовка к их эвакуации к подножию вулкана.

Спасательная операция продолжается. Спасатели продолжают поиски третьего пострадавшего.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что альпинист погиб при восхождении на гору Фишт в Адыгее.

ФОТО: РИА Новости / Александр Пирагис
