«Импортные корма у нас занимали до 80% рынка. Когда они ушли, те импортные корма, которые остались, подорожали. И наши производители тут же подняли цены если не в два, то в полтора раза. Также подорожала вакцинация, как российская, так и импортная. Импортная вакцина подорожала больше всего. Хирургические услуги тоже могут подорожать из-за расходников. Я однажды купил противоглистный препарат для собаки в ветклинике за 700 рублей. При этом такой же препарат для человека с таким же действующим веществом в аптеке стоил 100 рублей. Мне объяснили, что лекарство для человека входит в список жизненно необходимых лекарственных средств, поэтому на него цены регулируются государством, в отличие от лекарства для собак», - рассказал он.

При этом Шеляков подчеркнул, что несмотря ни на что, менее всего дорожают ветеринарные услуги, что сильно сказывается на прибыльности этого бизнеса.

«Услуги ветеринаров дорожают, наверное, меньше всего, потому что ветеринары по большей степени любят животных и действительно выбрали профессию по призванию. Потому что наркоз у нас подорожал в пять раз, подорожали расходные части. По идее, ветеринарные услуги должны были вырасти как минимум в два, а то и в два с половиной раза. Но они дорожают не такими темпами, как расходные материалы. Конечно, из-за этого снижается прибыльность ветеринарного бизнеса», - подытожил он.

Ранее Шеляков рассказал НСН, что кошки выбирают себе для привязанности одного члена семьи и могут копировать его привычки, а для собаки чем больше людей, тем лучше.

