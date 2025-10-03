Ветеринар уличил российских производителей в «задирании» цен на корма
Дорожают корма для животных, расходные материалы в ветклиниках, вакцины для животных - «держатся» только цены на ветеринарные услуги.
После того, как практически все импортные корма ушли с российского рынка, российские производители решили взвинтить цены в полтора раза. Об этом НСН рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Эксперты сообщили о росте цен на корма для животных. Так, наиболее заметно подорожали влажные корма для кошек — на 15,6%, пишут «Постньюс» со ссылкой на сервис «Ценозавр». Средняя стоимость сухого корма (600 г) для собак теперь составляет 252,3 рубля, а влажного (85 г) — 32,4 рубля. Также увеличились цены на корма для грызунов и птиц, на 17% и 9,8% соответственно. Шеляков рассказал, что происходит на рынке кормов и лекарств для животных.
«Импортные корма у нас занимали до 80% рынка. Когда они ушли, те импортные корма, которые остались, подорожали. И наши производители тут же подняли цены если не в два, то в полтора раза. Также подорожала вакцинация, как российская, так и импортная. Импортная вакцина подорожала больше всего. Хирургические услуги тоже могут подорожать из-за расходников. Я однажды купил противоглистный препарат для собаки в ветклинике за 700 рублей. При этом такой же препарат для человека с таким же действующим веществом в аптеке стоил 100 рублей. Мне объяснили, что лекарство для человека входит в список жизненно необходимых лекарственных средств, поэтому на него цены регулируются государством, в отличие от лекарства для собак», - рассказал он.
При этом Шеляков подчеркнул, что несмотря ни на что, менее всего дорожают ветеринарные услуги, что сильно сказывается на прибыльности этого бизнеса.
«Услуги ветеринаров дорожают, наверное, меньше всего, потому что ветеринары по большей степени любят животных и действительно выбрали профессию по призванию. Потому что наркоз у нас подорожал в пять раз, подорожали расходные части. По идее, ветеринарные услуги должны были вырасти как минимум в два, а то и в два с половиной раза. Но они дорожают не такими темпами, как расходные материалы. Конечно, из-за этого снижается прибыльность ветеринарного бизнеса», - подытожил он.
Ранее Шеляков рассказал НСН, что кошки выбирают себе для привязанности одного члена семьи и могут копировать его привычки, а для собаки чем больше людей, тем лучше.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане задержали пятерых жителей республики, планировавших теракт
- Хирург назвал самый распространенный вид рака у мужчин и женщин
- Россиянам разрешили есть курятину каждый день
- Американский рэпер Тимбаленд прилетел в Москву
- Вакцины от рака: Традиционная хирургия уйдет из онкологии через 5-10 лет
- Ветеринар уличил российских производителей в «задирании» цен на корма
- Россияне назвали Санкт-Петербург самым «душевным» городом страны
- Минфин предложил взимать НДС с зарубежных онлайн-покупок
- Осеннюю хмурь и слякоть пообещали москвичам на предстоящей неделе
- Хирург-онколог предложил запретить солярии в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru