Отдельная стойка регистрации для пассажиров с животными в аэропортах — полезное новшество для всех пассажиров, которое поможет избежать ряда конфликтных ситуаций, сказал НСН Федор Борисов.

Открытие отдельной стойки регистрации для авиапассажиров с животными — позитивное новшество, которое сделает пребывание в аэропорту комфортным не только для путешественников с питомцами, но, в частности, для тех, кто страдает аллергией на животных. Об этом НСН заявил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Федор Борисов.

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла в аэропорту Шереметьево стойку регистрации для пассажиров с животными. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Теперь у пассажиров, которые летят с питомцами по России, есть возможность пройти предполетные формальности не в общем потоке, а на отдельной стойке. Борисов позитивно оценил новшество, отметив, что оно облегчит жизнь всем пассажирам.

«Безусловно, любое улучшение сервиса надо приветствовать. Следует понимать, что такая мера касается всех пассажиров, не только тех, кто летит с питомцами. У людей может быть аллергия на животных, соответственно, когда мы разводим потоки пассажиров, мы избегаем конфликтных ситуаций. Когда пассажир с питомцем на стойке регистрации хорошо понимает порядок оформления, имеет при себе все необходимые документы, это, конечно, благо. При этом не могу сказать, что были частые жалобы на проблемы с регистрацией животных на рейс, — это просто хорошая инициатива», — сказал Борисов.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
