Открытие отдельной стойки регистрации для авиапассажиров с животными — позитивное новшество, которое сделает пребывание в аэропорту комфортным не только для путешественников с питомцами, но, в частности, для тех, кто страдает аллергией на животных. Об этом НСН заявил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Федор Борисов.

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла в аэропорту Шереметьево стойку регистрации для пассажиров с животными. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Теперь у пассажиров, которые летят с питомцами по России, есть возможность пройти предполетные формальности не в общем потоке, а на отдельной стойке. Борисов позитивно оценил новшество, отметив, что оно облегчит жизнь всем пассажирам.