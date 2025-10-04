«Успех подписки, а не музыки»: Медиаменеджер объяснил 50% охват пользователей стримингов

Значительное число подписчиков музыкальных сервисов в России не говорит о том, что люди слушают только музыку, в стримингах популярны и аудиокниги, при этом наличие разного аудиоконтента ведет к снижению эффективности платформ. Об этом в беседе с НСН заявил музыкальный и медиаменеджер, экс-генпродюсер музыкального сервиса «Звук» Сергей Балдин.

Ранее исполнительный директор «Zvonko Digital» Дмитрий Коннов в интервью НСН сообщил, что на данный момент подпиской на музыкальные сервисы охвачены уже около 50% россиян, из-за чего, по его словам, рынок приближается к точке насыщения. При этом Балдин считает, что эти показатели обусловлены числом подписок, а не количеством пользователей, которые активно слушают музыку.