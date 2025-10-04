«Успех подписки, а не музыки»: Медиаменеджер объяснил 50% охват пользователей стримингов
Экс-генпродюсер «Звука» Сергей Балдин в эфире НСН отметил, что не все подписчики музыкальных сервисов активно слушают на платформах именно музыку.
Значительное число подписчиков музыкальных сервисов в России не говорит о том, что люди слушают только музыку, в стримингах популярны и аудиокниги, при этом наличие разного аудиоконтента ведет к снижению эффективности платформ. Об этом в беседе с НСН заявил музыкальный и медиаменеджер, экс-генпродюсер музыкального сервиса «Звук» Сергей Балдин.
Ранее исполнительный директор «Zvonko Digital» Дмитрий Коннов в интервью НСН сообщил, что на данный момент подпиской на музыкальные сервисы охвачены уже около 50% россиян, из-за чего, по его словам, рынок приближается к точке насыщения. При этом Балдин считает, что эти показатели обусловлены числом подписок, а не количеством пользователей, которые активно слушают музыку.
«Изначально ключевое назначение музыкальных сервисов — аудиоконтент, и в нем музыка занимает доминирующее положение. Как выяснилось, подкасты не являются сильно большим сегментом потребления. Но чуть позже сервисы добавили туда книги, и они пользуются очень большим спросом. Мне кажется, что для сущности, которая дает возможность аудиопрослушивания, это достаточное количество услуг. Нас более 140 млн, значит 50% — больше 70 млн человек. Это успех подписок, а не успех музыки, к сожалению. Сколько из них активно слушает музыку? Поэтому есть перспектива в том, чтобы те люди, которые имеют подписку, активировали эти подписки, а аудиоконтент был главным источником, к которому будут обращаться пользователи и подписчики», - заметил он.
По его мнению, наличие разного аудиоконтента в сервисах приводит к падению их эффективности.
«Сильно много сервисов зашивать в одну сущность — не правильно. Тогда у людей будут разбегаться глаза и их (сервисов – прим. НСН) эффективность будет падать. Например, за рубежом некоторые музыкальные сервисы даже классическую музыку или электронную выделяют в отдельные сервисы. И это дает определенные успехи. Так что и разъединение в дальнейшем тоже возможно. Но подписки, конечно, — очень большой драйвер для стриминговых сервисов. Пока эти три вида (музыка, подкасты, книги – прим. НСН) соединены. Теперь в "Яндексе" еще и билеты очень успешно продаются благодаря встроенным решениям. Когда пользователи листают музыкальные страницы и слушают своего любимого исполнителя, им будет регулярно выдаваться информация о том, где у него концерт. И ссылка на то, чтобы приобрести билет», - заключил собеседник НСН.
Ранее основатель портала «TopHit» Игорь Краев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что сейчас самый яркий тренд в российской музыке — не фолк, о котором все говорят, а фонк.
