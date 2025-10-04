Минюст попросил Верховный суд ликвидировать «Партию роста»

Министерство юстиции просит ликвидировать «Партию роста», передает РИА Новости со ссылкой на данные Верховного суда РФ.

Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»

Дата заседания пока не назначена.

Партия была образована в 2016 году. Её основателем выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Примечательно, что в процессе формирования партии активное участие принял известный музыкант Сергей Шнуров. Главной миссией новообразованной организации стала защита и представление интересов делового сообщества страны. Несмотря на амбициозные планы, участие партии в выборах в Госдуму не принесло ожидаемых результатов.

В ходе съездов «Партии роста» и «Новых людей» 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние произошло 19 апреля 2024 года. Объединенная партия сохранила название «Новые люди», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
