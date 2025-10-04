Минюст попросил Верховный суд ликвидировать «Партию роста»

Дата заседания пока не назначена.

Партия была образована в 2016 году. Её основателем выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Примечательно, что в процессе формирования партии активное участие принял известный музыкант Сергей Шнуров. Главной миссией новообразованной организации стала защита и представление интересов делового сообщества страны. Несмотря на амбициозные планы, участие партии в выборах в Госдуму не принесло ожидаемых результатов.

В ходе съездов «Партии роста» и «Новых людей» 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние произошло 19 апреля 2024 года. Объединенная партия сохранила название «Новые люди», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

