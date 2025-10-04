Нину Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище
Старейшую актрису МХТ имени А. П. Чехова, народную артистку РФ Нину Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе МХТ имени А. П. Чехова.
Отмечается, что Гуляеву похоронят г октября рядом с мужем - народным артистом СССР Вячеславом Невинным.
Церемония прощания с выдающейся актрисой состоится 7 октября в МХТ имени А. П. Чехова. После этого пройдет обряд отпевания в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
Актриса скончалась 3 октября на 95 году жизни. Артистка сыграла около 60 ролей и была частью театра «на протяжении большей половины его существования», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
