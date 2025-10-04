СМИ: Российские туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки

По данным СМИ, дети подхватили инфекцию в пятизвёздочном отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5* в турецком Сиде. Как рассказала одна из туристок, на четвертый день отдыха у её полуторагодовалого сына поднялась температура, а вечером появилась сыпь. Турецкие врачи диагностировали вирус Коксаки и отправили семью на карантин.

Теперь супругам с ребенком нельзя купаться в бассейне и посещать общие зоны. Есть они могут только в своем номере. Семье сказали, что вылететь домой они смогут только после получения справки о выздоровлении, чтобы не заразить детей в аэропорту.



О случаях заражения вирусом Коксаки рассказали и другие отдыхающие из этого отеля. Известно, что также заболела вся семья российских туристов, котогая прибыла на отдых с тремя детьми.

Вирус Коксаки — это группа родственных энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте человека. Существует 29 серотипов, которые делятся на типы А и В. Ранее директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов заявил НСН, что в России наблюдается вспышечная заболеваемость вирусом Коксаки.

