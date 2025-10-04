СМИ: Российские туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки
Российские туристы не могут вылететь из Турции из-за вспышки вируса Коксаки, пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, дети подхватили инфекцию в пятизвёздочном отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5* в турецком Сиде. Как рассказала одна из туристок, на четвертый день отдыха у её полуторагодовалого сына поднялась температура, а вечером появилась сыпь. Турецкие врачи диагностировали вирус Коксаки и отправили семью на карантин.
Теперь супругам с ребенком нельзя купаться в бассейне и посещать общие зоны. Есть они могут только в своем номере. Семье сказали, что вылететь домой они смогут только после получения справки о выздоровлении, чтобы не заразить детей в аэропорту.
О случаях заражения вирусом Коксаки рассказали и другие отдыхающие из этого отеля. Известно, что также заболела вся семья российских туристов, котогая прибыла на отдых с тремя детьми.
Вирус Коксаки — это группа родственных энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте человека. Существует 29 серотипов, которые делятся на типы А и В. Ранее директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов заявил НСН, что в России наблюдается вспышечная заболеваемость вирусом Коксаки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хаминский: Сулейманову может грозить пожизненное лишение свободы
- «Успех подписки, а не музыки»: Медиаменеджер объяснил 50% охват пользователей стримингов
- Минюст попросил Верховный суд ликвидировать «Партию роста»
- СМИ: Российские туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки
- Пакистан предложил США построить новый порт на Аравийском море
- Доктор ветеринарных наук назвала способы сокращения числа бездомных животных
- Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
- Спасатели нашли двух пострадавших при восхождении на вулкан на Камчатке
- Умер итальянский актер Ремо Джироне
- Одна из самых продолжительных магнитных бурь закончилась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru