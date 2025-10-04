Пакистан предложил США построить новый порт на Аравийском море
Советники главнокомандующего пакистанской армией генерала Асима Мунира предложили американским чиновникам возвести и использовать новый порт в акватории Аравийского моря, передает издание The Financial Times.
Проект предусматривает модернизацию небольшого рыбацкого поселения Пасни, которое может превратиться в крупный транспортный узел для экспорта стратегических полезных ископаемых Пакистана. Географическое расположение рыбацкого городка весьма перспективно: до иранской границы около 160 километров, а до китайского порта Гвадар — менее 120 километров.
Создание нового портового комплекса может существенно укрепить позиции США в одном из самых чувствительных регионов мира.
Как сообщают источники, близкие к армейскому командованию Пакистана, данная инициатива предварительно обсуждалась с представителями американской стороны до встречи генерала Мунира с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, состоявшейся в конце сентября. Однако высокопоставленный представитель администрации американского лидера опроверг факт обсуждения подобного предложения на высшем уровне.
Ранее политолог Андрей Суздальцев заявлял НСН, что для захвата базы Баграм в Афганистане потребуются десятки тысяч людей, что приведет к полноценной войне в регионе.
