«Шутка в порыве страсти». Иммунологи опровергли слова о заболевании COVID до 10 раз в год

Некоторые пациенты могут болеть коронавирусом до десяти раз в год, рассказал врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе. По его словам, это бывает редко, но вполне возможно. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал заявление коллеги шуткой и отметил, что повторное заболевание даже во второй раз случается довольно редко.

«Это шутка, я так думаю, доктор шутит. Даже два раза – это редкость, хотя новый штамм и правда может вызывать заболевание у вакцинированных и переболевших, но не так часто и это гораздо легче протекает. А 10 раз – это смешно, это неправда. Главная причина повторного заболевания – обновленный штамм, он мутировал и уходит от действия предыдущего иммунитета, но не совсем уходит, люди болеют, но не так сильно, больше двух раз – это большая редкость, нет такого », - рассказал он.

При этом врач объяснил, что признать человека повторно заболевшим можно только после сравнения вирусов при каждом заболевании, сделать это не так сложно, а отличаются вирусы друг от друга не так часто.

«Нужно выделить вирус первого раза заболевания, положить на хранение, потом, когда человек заболевает снова, выделить еще раз вирус и сравнить с первым. Если они будут разные, то будет доказано, что человек более второй раз. А если они будут одинаковые, то это хроника, бывает такое», - объяснил он.