«Шутка в порыве страсти». Иммунологи опровергли слова о заболевании COVID до 10 раз в год
Владислав Жемчугов и Сергей Нетесов рассказали «Радиоточке НСН», что повторное заболевание коронавирусом все еще встречается редко, несмотря на обновление штаммов.
Некоторые пациенты могут болеть коронавирусом до десяти раз в год, рассказал врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе. По его словам, это бывает редко, но вполне возможно. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал заявление коллеги шуткой и отметил, что повторное заболевание даже во второй раз случается довольно редко.
«Это шутка, я так думаю, доктор шутит. Даже два раза – это редкость, хотя новый штамм и правда может вызывать заболевание у вакцинированных и переболевших, но не так часто и это гораздо легче протекает. А 10 раз – это смешно, это неправда. Главная причина повторного заболевания – обновленный штамм, он мутировал и уходит от действия предыдущего иммунитета, но не совсем уходит, люди болеют, но не так сильно, больше двух раз – это большая редкость, нет такого », - рассказал он.
При этом врач объяснил, что признать человека повторно заболевшим можно только после сравнения вирусов при каждом заболевании, сделать это не так сложно, а отличаются вирусы друг от друга не так часто.
«Нужно выделить вирус первого раза заболевания, положить на хранение, потом, когда человек заболевает снова, выделить еще раз вирус и сравнить с первым. Если они будут разные, то будет доказано, что человек более второй раз. А если они будут одинаковые, то это хроника, бывает такое», - объяснил он.
С ним согласился доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов, который в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что сомневается в словах главного врача и предпочел бы увидеть научную публикацию на этот счет.
«Человек взял и что-то сказал в порыве страсти по поводу коронавируса. Это материал для очень хорошей научной публикации. Если человек сказал это просто так и после этого ничего не произошло, я, мягко говоря, сомневаюсь, что он может это доказать. Коронавирусов, поражающих человека, в настоящее время известно семь, два из них в России не встречаются, поэтому пять. Люди в принципе могут болеть разными коронавирусами, но это нужно доказать. Мало ли кто, что на базаре говорит», - отметил Нетесов.
Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно для пациента, у людей могут возникать осложнения, приводящие в некоторых случаях даже к инвалидности. Об этом ранее заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Адвокат сообщил о задержании предполагаемых участников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
- Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США
- В Подмосковье разбился Ил-112
- Самолет Бундесвера смог эвакуировать из Кабула только семь человек
- Талибы пригласили женщин войти в правительство Афганистана
- Суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 20 958 случаев
- Депутат Госдумы сравнил союзников США с галошами
- Бывший глава Генштаба ВС России рассказал о возможном ответе на агрессию талибов
- «Люди лишены свободы»: жители Кабула рассказали о жизни при талибах
- Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru