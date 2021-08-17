Врач заявил о риске переболеть коронавирусом до десяти раз за год
Некоторые пациенты могут болеть коронавирусом до десяти раз в год. Об этом заявил врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе в эфире радио Sputnik.
Медик отметил, что известны случаи заражения COVID-19 через один-два месяца после заболевания.
«Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией», — рассказал Чурадзе.
По словам врача, доdольно часто встречаются случаи заболевания коронавирусом по два-три раза. При этом повторное заражение скорее всего будет протекать легче, отмечает Ura.ru. Однако при заражении измененным вариантом COVID-19 возможно более тяжелое течение болезни.
Кроме того, Чурадзе заявил, что заражаемость COVID-19 станет меньше при формировании коллективного иммунитета после вакцинации, пишет РИА ФАН.
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