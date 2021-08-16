«Раньше Путин, сейчас ковид». Мясников рассказал о влиянии COVID-19 на качество жизни
Известный врач и телеведущий призвал перестать читать СМИ, которые создают панику на пустом месте.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил влияние коронавируса на ухудшение качества жизни.
«У кого оно было хреновым, у того оно и будет. Только теперь будет новое название: раньше был Путин виноват, сейчас – ковид. Да, конечно, после любой тяжелой инфекции, как при «ковид пневмонии», восстановление всегда сопровождается снижением качества жизни. Но мы знаем, что смертность от пневмококковой пневмонии в больнице – 25%. Но первые три месяца после выписки из больницы у пожилого человека с пневмококком еще 12% смертности. Настолько это тяжело. Но это пневмококк, это не модно», - отметил Мясников.
При этом он заметил, что информация, появляющаяся в различных СМИ, далеко не всегда соответствует истине.
«Надо прекратить читать комментарии различных иммунологов, Роспотребнадзора и так далее. Потому что за ними мы многое не слышим, впадаем в панику, как с «йотой». Вот опубликовали, что на 82% увеличивается смертность. А потом оказалось, что это процент от исходной смертности у пожилых. А значит, если исходная смертность у них была 3%, то на 82% больше – это 5%. Поэтому не надо все читать. Не читайте «большевистских» газет. Других нет? Значит, вообще не читайте. Будете спокойнее, а, главное, здоровее», - посоветовал врач.
Ранее заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что из-за осложнений, связанных с COVID-19, у людей, перенесших заболевание, может развиться фиброз легких. Мясников призвал не делать обобщений.
«Только 10%, из тех, у кого есть симптомы, имеют пневмонию. Но опять же – в основном, легкую пневмонию. Тяжелую пневмонию имеют только 10% от всех с пневмониями. То есть посчитайте, сколько это от общего количества. А когда мы говорим о фиброзе легких, то фиброз – всегда шрам, рубец после воспаления. Если у вас не было пневмонии, а было ОРЗ, фиброза у вас не может. Фиброз легких может быть исходом любой пневмонии, например, вызванной гриппом или пневмококком. Для врачей это рутина. Просто про COVID сейчас не говорит только ленивый. Вот и начинают мозг доставать», - высказался Мясников.
Ранее медик назвала причину потери обоняния из-за COVID-19.
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