«Раньше Путин, сейчас ковид». Мясников рассказал о влиянии COVID-19 на качество жизни

«Надо прекратить читать комментарии различных иммунологов, Роспотребнадзора и так далее. Потому что за ними мы многое не слышим, впадаем в панику, как с «йотой». Вот опубликовали, что на 82% увеличивается смертность. А потом оказалось, что это процент от исходной смертности у пожилых. А значит, если исходная смертность у них была 3%, то на 82% больше – это 5%. Поэтому не надо все читать. Не читайте «большевистских» газет. Других нет? Значит, вообще не читайте. Будете спокойнее, а, главное, здоровее», - посоветовал врач.

Ранее заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что из-за осложнений, связанных с COVID-19, у людей, перенесших заболевание, может развиться фиброз легких. Мясников призвал не делать обобщений.

«Только 10%, из тех, у кого есть симптомы, имеют пневмонию. Но опять же – в основном, легкую пневмонию. Тяжелую пневмонию имеют только 10% от всех с пневмониями. То есть посчитайте, сколько это от общего количества. А когда мы говорим о фиброзе легких, то фиброз – всегда шрам, рубец после воспаления. Если у вас не было пневмонии, а было ОРЗ, фиброза у вас не может. Фиброз легких может быть исходом любой пневмонии, например, вызванной гриппом или пневмококком. Для врачей это рутина. Просто про COVID сейчас не говорит только ленивый. Вот и начинают мозг доставать», - высказался Мясников.

Ранее медик назвала причину потери обоняния из-за COVID-19.

