Доктор Мясников объяснил завоз брюшного тифа в РФ непривитыми туристами

Случаи завоза брюшного тифа в Россию связаны с тем, что туристы не вакцинируются от него, при этом даже не переболевший человек может быть носителем болезни до года. Об этом в беседе с НСН заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила, что в России растет число случаев завоза брюшного тифа. По ее словам, в настоящий момент высокая заболеваемость им наблюдается в странах Азии и Африки. Мясников рассказал, чем опасно это заболевание.