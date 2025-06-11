Онищенко раскрыл истинные причины роста заболеваемости корью в России
Неправильно и невыгодно будет ограничить въезд всем иностранцам в Россию из-за подъема заболеваемости кори в стране, так как распространение болезни обусловлено другими важными факторами, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Сообщество антипрививочников, присоединение новых регионов с непривитыми и липовые справки от партнеров по ЕврАзЭС, приезжающих в Россию, сыграли ведущую роль в росте заболеваемости корью и другими болезнями в РФ. Об этом НСН рассказал академик РАН и заслуженный врач России Геннадий Онищенко.
Академик РАН Николай Брико заявил, что сильный рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России вызван увеличением числа непривитых людей среди мигрантов, цыган и различных религиозных групп, сообщает RTVI. В свою очередь депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с «Газетой.ru» вскоре заявил, что иностранцам надо запретить въезд в Россию без прививки. Онищенко подчеркнул, что у подъема заболеваемости есть другие причины.
«Непривитость мигрантов является одним из факторов, но не ведущим. Во-первых, у нас есть целое движение антипрививочников, потому что мы избаловали наше общество. Когда дети умирали от кори, никому в голову не приходило отказываться от прививок. Во-вторых, на эту ситуацию повлиял период несколько лет назад, когда были технические сбои в поставках вакцины от кори. Фактор новых территорий тоже сработал, потому что жители Украины уже не одно десятилетие, особенно при последней власти, вообще игнорировали прививки. Был период, когда Украина даже не закупала вакцину. Но с Донецкой и Луганской территориями мы начали работать раньше, а вот Запорожская и Николаевская область вернулись в состав России позднее, и уже с наследием непривитого населения», - рассказал он.
По его словам, нельзя оставить без внимания и тот факт, что партнеры России по ЕврАзЭС, приезжая в страну, не соблюдали требования о прививках должным образом.
«Ну и, конечно, сыграл фактор наших так называемых союзников по ЕврАзЭС. У нас есть требования, они должны к нам приезжать в том числе с прививками, в том числе с коревыми. Но были случаи, когда приезжали с липовыми справками. Вот эта совокупность факторов сыграла роль, а приезжих из Центральной Азии, которые составляют нашу трудовую миграцию, я бы на первое место здесь не ставил. А в отношении всех иностранцев вводить запрет неграмотно и нам невыгодно. Тот же китайский турист все равно приезжает и оставляет здесь деньги. Мы вводим такие меры, если знаем, что страна неблагополучная. И потом анализ, который мы имеем, не дает оснований для таких заявлений. Нам и без того хватает барьеров», - уточнил Онищенко.
Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила НСН, что прививка от кори входит в календарь прививок, и ее необходимо делать всего один раз в жизни, а рост заболеваемости корью в Москве объяснила сокращением числа вакцинировавшихся.
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