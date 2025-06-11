Сообщество антипрививочников, присоединение новых регионов с непривитыми и липовые справки от партнеров по ЕврАзЭС, приезжающих в Россию, сыграли ведущую роль в росте заболеваемости корью и другими болезнями в РФ. Об этом НСН рассказал академик РАН и заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

Академик РАН Николай Брико заявил, что сильный рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России вызван увеличением числа непривитых людей среди мигрантов, цыган и различных религиозных групп, сообщает RTVI. В свою очередь депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с «Газетой.ru» вскоре заявил, что иностранцам надо запретить въезд в Россию без прививки. Онищенко подчеркнул, что у подъема заболеваемости есть другие причины.