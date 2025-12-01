Богатейшие предприниматели из России разбогатели еще на $17,9 млрд
Богатейшие предпринимателей из России с начала года стали богаче ещё на $17,874 млрд. Об этом со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщает RT.
Отмечается что больше всех заработал Алишер Усманов - $5,32 млрд. Состояние основателя и президента Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова выросло на $4,43 млрд. ТОП-3 по заработку замкнул Виктор Вексельберг, чьё состояние выросло на $3,02 млрд.
Всего в список 500 богатейших людей планеты вошёл 21 гражданин России, их активы оцениваются в $306,5 млрд. Самым богатым из них является владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($29,5 млрд). На втором месте — бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов ($25,8 млрд). Тройку лидеров замкнул владелец НЛМК Владимир Лисин ($22,8 млрд).
Ранее акционеры Tesla одобрили рекордный компенсационный пакет для основателя компании Илона Маска, он может составить до 1 триллиона долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
