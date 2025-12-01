Нейросети и анимация: Каким будет российский ответ «Истории игрушек»
Режиссер Иван Соснин рассказал НСН, что совместить анимацию, киносъемку и нейросети оказалось непросто.
Режиссер Иван Соснин в беседе с НСН рассказал, что давно хотел попробовать свои силы в анимации, а в новом проекте совместит киносъемку и мультипликацию, созданную с помощью CG и нейросети. При этом творческая команда уже столкнулась со сложностями при совмещении изображение, что затруднило производство.
На Первом Российско-Тайском инвестиционном форуме представили короткометражный фильм Ивана Соснина «Смартфончик», который снят с помощью нейросетей, сообщила «Российская газета». В будущем у проекта о приключении смартфона в духе «Истории игрушек» появится и полнометражная версия. Соснин отметил, что короткометражная версия проекта примет участие в зарубежном конкурсе.
«Мы давно хотели поработать в анимации, раньше такого масштабного опыта не было. Не так давно в нашем продакшне Red Peper Film появился нейроотдел. Мы решили попробовать совместить мечту заняться анимацией и ребят, которые умеют работать с нейросетями. Я придумал идею. Нашли сценариста Лизу, которая продолжает создавать сценарий полнометражного проекта. Продюсер от нашего продакшна - Яна Шмайлова. Мы почти готовы к производству, но для начала решили попробовать тестово собрать короткометражную историю. Сделали все достаточно быстро. Собрали короткометражную историю за несколько недель, планируем участвовать в конкурсе короткометражной анимации в Дубае. Дальше в планах полнометражная история для кинотеатров. Как скоро мы сможем ее сделать, пока не понимаю», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, технические сложности потребовали переработки сценария полнометражной версии проекта.
«По сюжету смартфон потерялся и пытается найти дорогу домой. В короткометражке почти не представлено никаких подробностей, а в полнометражной истории мы покажем приключения. На опыте короткометражного проекта мы сейчас понимаем, что реально сделать, а что нет. Сейчас немного адаптируем сценарий под реальность, в которой оказались. К примеру, оказалось, что сложно совмещать реальные съемки, анимацию и нейросетевые кадры. Мы изначально планировали делать комбинированную съемку. Часть кадров снимать на камеру, затем поверх видеоряда положить анимацию, созданную с помощью CG, либо с помощью нейросетей. Оказалось, анимация и съемочный материал и нейросетевой материал – три разные стихии, у них очень разные характеристики. Сейчас работаем над тем, чтобы проработать это совмещение», - объяснил Соснин.
Ранее режиссер Кирилл Калашников, создавший первый в мире полнометражный фильм «Чингис-хан», сгенерированный нейросетями, рассказал «Радиоточке НСН», что сегодня создание фильма с помощью нейросетей при правильном написании промта занимает три месяца, а самое сложное в этом процессе - сценарий.
