На Первом Российско-Тайском инвестиционном форуме представили короткометражный фильм Ивана Соснина «Смартфончик», который снят с помощью нейросетей, сообщила «Российская газета». В будущем у проекта о приключении смартфона в духе «Истории игрушек» появится и полнометражная версия. Соснин отметил, что короткометражная версия проекта примет участие в зарубежном конкурсе.

«Мы давно хотели поработать в анимации, раньше такого масштабного опыта не было. Не так давно в нашем продакшне Red Peper Film появился нейроотдел. Мы решили попробовать совместить мечту заняться анимацией и ребят, которые умеют работать с нейросетями. Я придумал идею. Нашли сценариста Лизу, которая продолжает создавать сценарий полнометражного проекта. Продюсер от нашего продакшна - Яна Шмайлова. Мы почти готовы к производству, но для начала решили попробовать тестово собрать короткометражную историю. Сделали все достаточно быстро. Собрали короткометражную историю за несколько недель, планируем участвовать в конкурсе короткометражной анимации в Дубае. Дальше в планах полнометражная история для кинотеатров. Как скоро мы сможем ее сделать, пока не понимаю», - заявил он.