МВД Белоруссии: Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы
Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство Белоруссии из Литвы. Об этом со ссылкой на МВД республики пишет RT.
Как рассказали в ведомстве, специалисты установили, что нарушивший белорусскую границу дрон был запущен из деревни Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литвы. Покинуть территорию Белоруссии он должен был через Польшу, но упал в черте города Гродно.
«Дрон был оборудован фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, он осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что литовской стороне был заявлен протест.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск, в отличие от Варшавы и Вильнюса, не воет «после каждого залёта беспилотников со стороны Украины, России», а спокойно реагирует «по соответствующим линиям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
