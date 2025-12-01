МВД Белоруссии: Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы

Как рассказали в ведомстве, специалисты установили, что нарушивший белорусскую границу дрон был запущен из деревни Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литвы. Покинуть территорию Белоруссии он должен был через Польшу, но упал в черте города Гродно.

«Дрон был оборудован фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, он осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что литовской стороне был заявлен протест.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск, в отличие от Варшавы и Вильнюса, не воет «после каждого залёта беспилотников со стороны Украины, России», а спокойно реагирует «по соответствующим линиям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

