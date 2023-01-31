«Дойдет до абсурда»: Казахам могут запретить вести бизнес в России
Российские перевозчики для работы в Европе регистрируют компании чаще в Турции, чем в Казахстане, сказал НСН президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН заявил, что решение запретить российским перевозчикам регистрироваться в Казахстане для беспрепятственных поездок в Европу может привести к запрету казахам вести бизнес в России.
С 20 февраля в Казахстане вступают в силу изменения в правила допуска к международным грузоперевозкам, которые лишат компании-новички возможности «прописываться» в республике. За последний год в Казахстане были перерегистрированы пять тысяч грузовиков из России и Белоруссии, после чего они получили возможность въезжать на территорию ЕС по казахстанским квотам. Матягин назвал запрет перерегистрации защитой казахстанских перевозчиков, но полагает, что Россия в ответ может тоже принять меры.
«Как они будут вычленять, что это российский перевозчик? Каждый может инвестировать в любой стране, открывать компанию. Если полностью российским гражданам запретят это делать, то появится обратная реакция. К примеру, в России казахам запретят заниматься бизнесом. До абсурда дойдет», - сказал Матягин.
Собеседник НСН отметил, что доставка грузов из Европы через Казахстан не очень удобная, потому российские перевозчики регистрируются в Турции и Сербии.
«Чтобы кататься по Европе российские перевозчики регистрируются в Турции, Сербии, Казахстане. В большей степени через Турцию идет завоз товара по параллельному импорту. Логистика через Казахстан из Европы очень большая. Что касается Казахстана, то эту меру решили принять, чтобы казахские перевозчики получили приоритетное право на работу – это нормально. Защищают бизнес», - пояснил Матягин.
Ранее Владимир Матягин в эфире НСН говорил, что России необходимо полностью ввести запрет на ввоз в страну какой-либо продукции перевозчиками из ЕС, а не делать исключения в пользу интересов иностранных компаний.
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