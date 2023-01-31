«Дойдет до абсурда»: Казахам могут запретить вести бизнес в России

Собеседник НСН отметил, что доставка грузов из Европы через Казахстан не очень удобная, потому российские перевозчики регистрируются в Турции и Сербии.

«Чтобы кататься по Европе российские перевозчики регистрируются в Турции, Сербии, Казахстане. В большей степени через Турцию идет завоз товара по параллельному импорту. Логистика через Казахстан из Европы очень большая. Что касается Казахстана, то эту меру решили принять, чтобы казахские перевозчики получили приоритетное право на работу – это нормально. Защищают бизнес», - пояснил Матягин.

Ранее Владимир Матягин в эфире НСН говорил, что России необходимо полностью ввести запрет на ввоз в страну какой-либо продукции перевозчиками из ЕС, а не делать исключения в пользу интересов иностранных компаний.

