Перевозчики: Санкции мешают оспаривать в судах ЕС изъятие машин и грузов

Правительство РФ 13 октября обсудит выделение субсидий автоперевозчикам на компенсацию ущерба, возникшего в связи с незаконным изъятием их транспортных средств и грузов на территориях «недружественных» стран. Матягин заявил, что пока нет полной информации у кого и что изъяли.

«Одна единица техники стоит около 10 миллионов рублей, а грузы могут стоить от 100 тысяч до миллиона долларов. Сейчас мы не обладаем полной информацией у кого и что изъяли. В большей степени тут отличились Прибалтийские страны, Украина, Польша – они наиболее агрессивно настроены по отношению к России. В Финляндии, к примеру, таких проблем нет», - сказал Матягин.

Собеседник НСН отметил, что из-за антироссийских санкций автогрузоперевозчики не могут обжаловать изъятие техники и грузов в европейских судах.

«Каким образом в суде оспорить? Процесс должен проходить в Европе, но из-за санкций сделать это сейчас невозможно, да и антироссийские настроения даже в судебной системе не принесут объективности – отношение предвзятое», - резюмировал Матягин.

Ранее Владимир Матягин раскритиковал правительство за решение о послаблениях для некоторых иностранных автогрузоперевозчиков, которые продолжат возить товары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

