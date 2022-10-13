Перевозчики: Санкции мешают оспаривать в судах ЕС изъятие машин и грузов
Изымают технику и грузы в Прибалтийских странах, Украине и Польше, сказал НСН президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил НСН, что российские автогрузоперевозчики не могут обжаловать в европейских судах изъятие техники и грузов из-за санкций.
Правительство РФ 13 октября обсудит выделение субсидий автоперевозчикам на компенсацию ущерба, возникшего в связи с незаконным изъятием их транспортных средств и грузов на территориях «недружественных» стран. Матягин заявил, что пока нет полной информации у кого и что изъяли.
«Одна единица техники стоит около 10 миллионов рублей, а грузы могут стоить от 100 тысяч до миллиона долларов. Сейчас мы не обладаем полной информацией у кого и что изъяли. В большей степени тут отличились Прибалтийские страны, Украина, Польша – они наиболее агрессивно настроены по отношению к России. В Финляндии, к примеру, таких проблем нет», - сказал Матягин.
Собеседник НСН отметил, что из-за антироссийских санкций автогрузоперевозчики не могут обжаловать изъятие техники и грузов в европейских судах.
«Каким образом в суде оспорить? Процесс должен проходить в Европе, но из-за санкций сделать это сейчас невозможно, да и антироссийские настроения даже в судебной системе не принесут объективности – отношение предвзятое», - резюмировал Матягин.
Ранее Владимир Матягин раскритиковал правительство за решение о послаблениях для некоторых иностранных автогрузоперевозчиков, которые продолжат возить товары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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