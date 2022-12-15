Даешь ответку! Грузоперевозчики выступили за полный запрет въезда грузовиков из ЕС

Накануне сообщалось, что российские власти собираются продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза до 30 июня 2023 года. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Владимир Матягин отметил, что европейские грузовики все равно ездят по территории России, так как российские чиновники сделали ряд исключений по доставке некоторых позиций продукции.

«Когда наши министерства ввели зеркальные меры, то сделали ряд исключений: по 58 позициям они оставили возможность иностранным перевозчикам доставлять напрямую до производителя продукции в России. Когда мы проанализировали, какие позиции попали в этот перечень, было серьезно видно лоббирование иностранных брендов: Coca‑Cola, PepsiCo и так далее. Парировали, что в случае перегрузки или перецепки может испортиться какая-либо продукция… Можно на это сослаться, но это смешные доводы. Когда мы увидели в перечне медикаментов презервативы, возник вопрос: какие качественные свойства потеряет презерватив при перегрузке? Также возникает вопрос: у нас в министерствах сидят лоббисты этих компаний? Видно да, раз такие моменты позволяют иностранным компаниям ездить по России и зарабатывать деньги. Хотелось бы, чтобы ответка была правильной», - сказал Матягин.

Он отметил, что для конечного российского потребителя перевозка продукции иностранными компаниями выходит в разы дороже. По словам Матягина, запрет на въезд грузовиков из Евросоюза позволил российским перевозчикам загрузить свой транспорт, однако, указал он, необходим запрет и 58 разрешенных позиций.