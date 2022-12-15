Даешь ответку! Грузоперевозчики выступили за полный запрет въезда грузовиков из ЕС
Российские чиновники разрешили европейским перевозчикам доставлять в Россию 58 позиций товаров, власти напрямую действуют в интересах зарубежных компаний, отметил в эфире НСН президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.
России необходимо полностью ввести запрет на ввоз в страну какой-либо продукции перевозчиками из ЕС, а не делать исключения в пользу интересов иностранных компаний, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что российские власти собираются продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза до 30 июня 2023 года. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Владимир Матягин отметил, что европейские грузовики все равно ездят по территории России, так как российские чиновники сделали ряд исключений по доставке некоторых позиций продукции.
«Когда наши министерства ввели зеркальные меры, то сделали ряд исключений: по 58 позициям они оставили возможность иностранным перевозчикам доставлять напрямую до производителя продукции в России. Когда мы проанализировали, какие позиции попали в этот перечень, было серьезно видно лоббирование иностранных брендов: Coca‑Cola, PepsiCo и так далее. Парировали, что в случае перегрузки или перецепки может испортиться какая-либо продукция… Можно на это сослаться, но это смешные доводы. Когда мы увидели в перечне медикаментов презервативы, возник вопрос: какие качественные свойства потеряет презерватив при перегрузке? Также возникает вопрос: у нас в министерствах сидят лоббисты этих компаний? Видно да, раз такие моменты позволяют иностранным компаниям ездить по России и зарабатывать деньги. Хотелось бы, чтобы ответка была правильной», - сказал Матягин.
Он отметил, что для конечного российского потребителя перевозка продукции иностранными компаниями выходит в разы дороже. По словам Матягина, запрет на въезд грузовиков из Евросоюза позволил российским перевозчикам загрузить свой транспорт, однако, указал он, необходим запрет и 58 разрешенных позиций.
«Для конечного потребителя перевозка иностранной компанией продукции до российского предприятия выходит дороже. Российский перевозчик получается дешевле по доставке. Когда в апреле были введены санкции в отношении российских перевозчиков, цены у иностранных перевозчиков взлетели в три-четыре раза. В итоге мы с нашего кармана оплачиваем иностранцам, плюс российский перевозчик не работает, соответственно налоги в казну не платит. То, что в конце сентября все-таки ограничения ввели, позволило перевозчикам загрузить свой транспорт. Некоторые начали переориентироваться на внутренний рынок, на азиатские страны. Логистика как-то перестроилась. Но считаю, что нужно полностью вводить запрет для ввоза какой-либо продукции иностранными компаниями, и все это перевозить российскими», - резюмировал Матягин.
Правительство установило запрет на въезд грузовиков из Евросоюза в конце сентября до 31 декабря 2022 года. Он последовал после указа президента Владимира Путина о возможности вводить ограничения на международные автоперевозки грузов по территории России транспортом, принадлежащим компаниям из недружественных стран. Это стало ответом на решение Евросоюза с 8 апреля не пускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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