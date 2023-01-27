Песков прокомментировал отмену «визарана» в Казахстане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о важности соблюдения прав россиян в Казахстане на фоне отмены «визарана» - возможности для иностранцев продлевать сроки легального нахождения в стране, выезжая за границу и возвращаясь снова.

Песков напомнил, что есть механизмы получения вида на жительство, если есть такая необходимость.

«Таким образом все равно сохраняется возможность для жителей стран, тем более тех стран, которые входят в ЕврАзЭС, осуществлять свободное перемещение и свободно выбирать ту страну, где жить и работать», - приводит его слова РИА Новости.

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17 января власти Казахстана отменили так называемый визаран, 26 января вступили в силу соответствующие изменения. Согласно постановлению правительства республики, граждане стран-членов Евразийского экономического союза, в том числе России, смогут без визы въехать в Казахстан максимум на 90 календарных дней.

Граждане РФ, выехавшие из Казахстана через 90 дней после прибытия, смогут вернуться в страну только после истечения 180 дней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВизаКазахстанДмитрий Песков
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