Песков прокомментировал отмену «визарана» в Казахстане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о важности соблюдения прав россиян в Казахстане на фоне отмены «визарана» - возможности для иностранцев продлевать сроки легального нахождения в стране, выезжая за границу и возвращаясь снова.

Песков напомнил, что есть механизмы получения вида на жительство, если есть такая необходимость.

«Таким образом все равно сохраняется возможность для жителей стран, тем более тех стран, которые входят в ЕврАзЭС, осуществлять свободное перемещение и свободно выбирать ту страну, где жить и работать», - приводит его слова РИА Новости.